竹縣調降房屋稅 青年、巷弄受惠多

2019-07-02 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹縣政府稅捐局長彭惠珠（左）會後就房屋稅調降部分與新竹縣長楊文科(右)討論說明。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook 新竹縣房屋稅確定將調降，縣府昨天宣布兌現新竹縣長楊文科「調降房屋稅」的競選承諾，這項措施於今年7月1日起生效，明年繳交房屋稅時，就可感受到降稅的小確幸。

竹縣政府稅捐局長彭惠珠表示，縣府6月26日召開的不動產評價委員會中，決議「擴大調降房屋稅範圍及適用對象」，並於7月1日起實施，意即109年房屋稅 (開徵期間為108年7月1日到109年6月30日)約有五成七的民眾可減輕房屋稅租稅負擔。

其中民眾最為有感的是巷弄地段等級標準，新竹縣地段率 (135%)相較桃園市 (180%)、新竹市 (150%)及苗栗縣 (150%)為低，為減輕民眾租稅負擔，仍決議將巷弄比照同一街路地段等級標準減一級課稅。

預估每年約76000戶受惠、稅額減少約1600萬元。這次除了調整巷弄地段，也調整房屋標準單價等多項，預計稅收1年減收1億。

縣長楊文科表示，這次房屋稅調整，講求的是合理及符合實情，例如巷弄內的地段率就該低於大馬路邊，為鼓勵青年人到竹縣落戶成家，對於符合新購房屋住宅補貼的民眾也有優惠稅率。

楊文科強調，房屋稅調降，可吸引企業及建商投資，民眾也願意到新竹縣買房，可說是善的循環，對稅收的影響不必太擔心。

彭惠珠說，不動產評價委員會中針對房屋稅調的項目包括，重行評定「房屋標準單價表」、「房屋地段等級標準表」、修訂「簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點」、增訂「青年成家，實質稅率1%，核減3年」等4大項。

依稅法規定，房屋標準價格每3年應重行評定一次，新竹縣上次評定是在105年，因此108年應再次召開不動產評價委員會議。