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桃園大雷雨多處淹水30公分 災情通報141件

2019-07-02 19:44聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市下午開始下起大雷雨造成多處積淹水，大溪及龍潭區最大時雨量達100毫米，已超過200年重現期，市府各地通報災情計141件，由於瞬間降雨強度過大，桃園樹仁三街、龜山工業區興邦路、A8周邊、八德區建國路，積淹水最深達30公分以上，適逢下班時段，多處湧現塞車車潮。

受到午後熱對流影響，降雨量分布於全桃園各區，其中大溪、平鎮、桃園、龜山、中壢、八德及龍潭區已達水利署淹水一級警戒，復興區已達水利署淹水二級警戒，大溪及龍潭區最大時雨量達100毫米，雨量驚人，已超過200年重現期，各地陸續有災情通報超過141件。

市府水務局指出，市府已備妥砂包、抽水機及防汛鼎塊防災應變，並將西埤、大湳埤塘、樹仁三街A、B池及士校埤、14A滯洪池進行排水以利滯洪，並提前將管理閘門啟閉至防汛狀態，市府與13個區公所也完成開設應變中心處理通報災情，動員同仁至現場勘查，確保市民安全。

樹仁三街、龜山工業區興邦路一帶積淹水嚴重，多處拉起封鎖線禁止人車進入，水務局指出，經了解目前龜山工業區積淹水主因為東門溪流經台鐵鐵路時遭遇墩柱形成瓶頸點排水不及造成，災後水務局將逐件派員調查，研擬短中長期對策，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。

桃園興邦路口淹水。圖/桃園市政府水務局提供
桃園興邦路口淹水。圖/桃園市政府水務局提供
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桃園樹仁三街、桃鶯路口淹水。圖/桃園市政府水務局提供
桃園樹仁三街、桃鶯路口淹水。圖/桃園市政府水務局提供
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淹水雨量水利署

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