桃園大雷雨多處淹水30公分 災情通報141件

2019-07-02 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市下午開始下起大雷雨造成多處積淹水，大溪及龍潭區最大時雨量達100毫米，已超過200年重現期，市府各地通報災情計141件，由於瞬間降雨強度過大，桃園樹仁三街、龜山工業區興邦路、A8周邊、八德區建國路，積淹水最深達30公分以上，適逢下班時段，多處湧現塞車車潮。

受到午後熱對流影響，降雨量分布於全桃園各區，其中大溪、平鎮、桃園、龜山、中壢、八德及龍潭區已達水利署淹水一級警戒，復興區已達水利署淹水二級警戒，大溪及龍潭區最大時雨量達100毫米，雨量驚人，已超過200年重現期，各地陸續有災情通報超過141件。

市府水務局指出，市府已備妥砂包、抽水機及防汛鼎塊防災應變，並將西埤、大湳埤塘、樹仁三街A、B池及士校埤、14A滯洪池進行排水以利滯洪，並提前將管理閘門啟閉至防汛狀態，市府與13個區公所也完成開設應變中心處理通報災情，動員同仁至現場勘查，確保市民安全。