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校園美女的3D列印巧手 客家吉祥物ㄚ弟ㄚ妹變公仔

2019-07-02 18:52聯合報 記者何烱榮╱即時報導

大葉大學多媒體學程陳志隆老師（右）帶領廖芳瑋（左），將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ...
大葉大學多媒體學程陳志隆老師（右）帶領廖芳瑋（左），將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ妹，設計為3D立體公仔。記者何烱榮／攝影
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「3D列印比3D動畫的面數多好幾倍，也更細緻，這次參與產官學合作計畫，讓我在多媒體學習之路跨出很大一步。」大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋今天說，這次負責將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ妹設計為公仔，是難得的3D列印實務經驗。

知名的專業公仔製作工廠、台中市詹姆士夢工廠公司承攬桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ妹公仔設計計畫後，選擇與大葉大學多媒體數位內容學位學程產學合作，負責文學合作的副教授陳志隆挑選廖芳瑋負責3D模型製作。

廖芳瑋說，其實老師幫忙很大的忙，老師先完成公仔樣品的2D平面三視圖，再由我負3D模型製作，廠商對公仔的任何細部，要求都嚴格要求到位，要達到最好的視覺效果，所以修改很多次才完成作品，ㄚ弟、ㄚ妹公仔吉祥物的長、寬各7.5公分，高14公分。

陳志隆說，詹姆士夢工廠承接過桃園桐花祭、高雄農業局等公部門計畫的公仔製作，是台中相當知名的公仔設計公司，負責人蘇弘杰希望能引進新的工法，運用3D列印的優勢，擦亮台灣文創的招牌，於是找大葉大學合作。「我本身是客家人，得知這次產官學合作設計對象是桃園市客家文化館的吉祥物，有義不容辭的使命感。」

蘇弘杰說，禮品、贈品市場廣大，但講求時效，最好能客製化；隨著科技發展，傳統行業可以藉由數位技術來改良製程，發展出更多可能，這次由知名漫畫家陳志隆帶領學生參與，把桃園市客家文化館原本2D平面的吉祥物，透過3D建模與3D列印轉化為立體公仔，讓傳統雕塑製程提升到數位層次。

大葉大學多媒體學程陳志隆老師（右）帶領學生廖芳瑋（左），與詹姆士夢工廠老闆蘇弘杰...
大葉大學多媒體學程陳志隆老師（右）帶領學生廖芳瑋（左），與詹姆士夢工廠老闆蘇弘杰（中）產學合作，完成3D模型製作的客家吉祥物公仔。記者何烱榮／攝影
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大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋，將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ...
大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋，將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ妹設計為公仔。記者何烱榮／攝影
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大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋，將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ...
大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋，將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ妹設計為公仔。記者何烱榮／攝影
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大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋，將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ...
大葉大學多媒體數位內容學位學程大三女生廖芳瑋，將桃園市客家文化館的吉祥物ㄚ弟、ㄚ妹設計為公仔。記者何烱榮／攝影
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客家文化大葉大學

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