「莓好大湖」數位轉型 打造地景AR網美點

2019-07-02 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，建置「莓好大湖」網站，設計英文、日文版給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。記者劉星君／攝影 分享 facebook 苗栗縣大湖鄉是草莓故鄉，每年11月到隔年4月總是湧入大批遊客，現正值草莓的淡季，苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，「莓好大湖」網站，設計英文、日文版給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。

解決大湖鄉草莓淡季銷售與曝光，苗栗縣電腦商業同業公會團隊，承辦經濟部中小企業處的計畫，導入創新的應用模式，結合當地青年團隊，與大湖草莓鄉的特色，打造數位特色「莓好大湖，戀戀莓情一條街」網站（https://dahustreet.com），現有38家店家加入，預計年底會有50個店家。

苗栗縣大湖酒莊是台灣第一家生產草莓水果酒的酒莊，走進大湖酒莊，除了大型草莓可以拍照打卡外，苗縣電腦商業同業公會導入多項數位應用工具，將草莓化身為「3D公仔LULU」，透過地景AR與導引指示，讓遊客在非草莓季時，體驗會動的草莓，設計「莓好大湖」LINE貼圖，搭配行銷活動，讓草莓融入生活中。

苗縣電腦商業同業公會指出，除了現場地景AR外，與店家建置20處免費的wifi熱點，協助店家導入行動支付，現提供行動支付店家有10多家，目標希望25家，網站設計提供英文與日文版本給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。

苗栗縣副縣長鄧桂菊今出席「莓好大湖、數位轉型」記者會，鄧桂菊說，苗栗縣大湖鄉是草莓故鄉，透過科技導入讓草莓更加值。