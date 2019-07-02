親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「莓好大湖」數位轉型 打造地景AR網美點

2019-07-02 18:50聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，建置「莓好大...
苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，建置「莓好大湖」網站，設計英文、日文版給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣大湖鄉是草莓故鄉，每年11月到隔年4月總是湧入大批遊客，現正值草莓的淡季，苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，「莓好大湖」網站，設計英文、日文版給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。

解決大湖鄉草莓淡季銷售與曝光，苗栗縣電腦商業同業公會團隊，承辦經濟部中小企業處的計畫，導入創新的應用模式，結合當地青年團隊，與大湖草莓鄉的特色，打造數位特色「莓好大湖，戀戀莓情一條街」網站（https://dahustreet.com），現有38家店家加入，預計年底會有50個店家。

苗栗縣大湖酒莊是台灣第一家生產草莓水果酒的酒莊，走進大湖酒莊，除了大型草莓可以拍照打卡外，苗縣電腦商業同業公會導入多項數位應用工具，將草莓化身為「3D公仔LULU」，透過地景AR與導引指示，讓遊客在非草莓季時，體驗會動的草莓，設計「莓好大湖」LINE貼圖，搭配行銷活動，讓草莓融入生活中。

苗縣電腦商業同業公會指出，除了現場地景AR外，與店家建置20處免費的wifi熱點，協助店家導入行動支付，現提供行動支付店家有10多家，目標希望25家，網站設計提供英文與日文版本給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。

苗栗縣副縣長鄧桂菊今出席「莓好大湖、數位轉型」記者會，鄧桂菊說，苗栗縣大湖鄉是草莓故鄉，透過科技導入讓草莓更加值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「莓好大湖」打造地景AR點，民眾現場掃描QRCODE後，開啟相機，對準地景的「草...
「莓好大湖」打造地景AR點，民眾現場掃描QRCODE後，開啟相機，對準地景的「草莓」圖案，就可以找到草莓3D公仔LULU。圖／苗栗縣電腦商業同業公會提供
分享
「莓好大湖」打造地景AR點，民眾現場掃描QRCODE後，開啟相機，對準地景的「草...
「莓好大湖」打造地景AR點，民眾現場掃描QRCODE後，開啟相機，對準地景的「草莓」圖案，就可以找到草莓3D公仔LULU。圖／苗栗縣電腦商業同業公會提供
分享
苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，建置「莓好大...
苗栗縣電腦商業同業公會協助大湖草莓數位轉型，打造AR地景、數位街區，建置「莓好大湖」網站，設計英文、日文版給國外觀光客，讓數位消費不受語言侷限。記者劉星君／攝影
分享

苗栗縣

相關新聞

校園美女的3D列印巧手 客家吉祥物ㄚ弟ㄚ妹變公仔

2019-07-02 18:52

竹市擴大開辦無人回收站 7站邀民眾做環保省荷包

2019-07-02 14:51

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

高齡、身障者便利一大步 苗市公所啟用高齡友善櫃台

2019-07-02 14:39

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

香山濕地賞蟹超夯景點！ 市府加強防溺救生

2019-07-02 12:53

比臉大的「尊梨」上市 邀你來遊苗栗大湖好山好水

2019-07-02 07:47

三義賞百合 免費開放到周日

2019-07-01 23:59

數位學習執行成效佳 竹縣獲獎

2019-07-01 23:53

身障生暑期照顧班少 家長叫苦

2019-07-01 23:51

培養一技之長 竹監也開寵物美容班

2019-07-01 23:39

收容人訓練狗 人狗互動磨個性

2019-07-01 23:37

新竹縣文資審議 今勘查分局長宿舍、義渡碑和石滬

2019-07-01 21:32

造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

比臉大的「尊梨」上市 邀你來遊苗栗大湖好山好水

2019-07-02 07:47

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28

黑水虻吃廚餘 垃圾變黃金

2019-07-01 23:15

高雄市推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

暑假不愁沒地方玩水！古坑鄉立游泳池2個月免費開放

2019-07-02 12:04

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00

三義賞百合 免費開放到周日

2019-07-01 23:59

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

台中大砍中火生煤量 再祭出7個月空汙季管制

2019-07-02 10:58

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

屏陸上龍捲風 貨車捲入民宅

2019-07-01 22:55

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

屏東發生龍捲風 氣象局：中尺度對流發展旺盛

2019-07-01 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top