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清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00聯合報 記者郭政芬╱即時報導

五峰鄉清泉溫泉會館去年底才重新開幕，今年四月就被勒令停業。記者郭政芬／翻攝
五峰鄉清泉溫泉會館去年底才重新開幕，今年四月就被勒令停業。記者郭政芬／翻攝
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日據時稱井上溫泉，光復後被列為淡水八景之一「清泉試浴」的清泉溫泉，封閉休館長達8年，五峰鄉公所去年整修後依縣府指示重新開館試營運，今年一月遭環保局稽查，以未申請排放許可、重罰13.5萬元並勒令歇業。五峰鄉公所指出，有些湯屋從未使用且封閉，未達到管制規模4間湯屋上限，日前雖已繳納罰款，但仍不服，已經委託律師向環保署提告縣政府並要求撤銷行政處分。

五峰鄉鄉長葛忠義也被裁罰得親自到環保局上課8個小時 ，他表示，1月28日環保局人員到湯屋稽查，未經會同公所相關人員就逕行認定，當時鄉公所接下清泉溫泉，發現有1間湯屋因排水不好而封閉，加上2間身障湯屋也封閉未使用，另還有大眾池一座 ，但環保局卻認定共經營5間湯屋、2間身障湯屋，達水汙染防治法公告事業定義管制規模4間上限，但與現場事實不符。

在地民眾則不滿，清泉溫泉館歇業多年，去年才開起來，部落經濟有起色，今年4月22日起又閉館，該怎麼辦？大家期盼許久的清泉溫泉，又得封閉修繕，開放遙遙無期。

對此，新竹縣府環保局回應，溫泉湯屋的認定除了有間數外，還包含水量排放的標準，針對鄉公所的訴願已交由環保署等單位認定。若鄉公所不申請排放許可，就得符合只經營4間湯屋與水量排放標準。

清泉溫泉會館命運多舛，原本要OT委外經營，後來由鄉公所接下這燙手山芋，去年底緊急試營運三個月，後又遭裁罰休館。葛忠義說，目前已提新案向原民會爭取千萬經費，施設相關管線符合汙水排放標準，也希望整修好，希望能在今年冬天前重新開館，振興在地的經濟。

溫泉

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