親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

桃園蓮花季好客音浪演唱會 陳昇新寶島康樂隊壓軸獻唱

2019-07-02 15:43聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，7月13日將登場，邀請陳昇＆新寶島康樂隊、張芸京、吉那罐子及黃佩舒與巴拉圭客家拉丁樂團Montunos等樂團歌手輪番演唱，展現客家音樂文化多元魅力，市府客家事務局今天辦記者會，也搶先邀來甫奪下第30屆金曲獎最佳客語歌手獎的吉那罐子主唱楊淑喻演唱，歡迎民眾屆時來聆聽金曲好聲音。

桃園觀音蓮花季暑假登場，為期2個月，觀音栽種約70公頃的蓮花田，主會場蓮花故事館週邊今年也新栽種1.7公頃各式蓮花，擴大賞花範圍，其中夜間開花的子時蓮（又稱泰國紅蓮花），讓晚上造訪的民眾也能一賭蓮花的風采，此種子時蓮預計早上7、8點才會閉合。

蓮花季也有多項系列活動，其中好客音浪音樂會將於13日登場，將邀請陳昇＆新寶島康樂隊擔任壓軸，超偶總冠軍張芸京、客家金曲好聲音吉那罐子及黃佩舒、巴拉圭客家拉丁樂團Montunos等樂團歌手，以及客家流行音樂節優勝者聖代、蕭迦勒、熱血化碧濤樂團演唱。

今天記者會現場，搶先邀來吉那罐子、Montunos獻唱，吉那罐子主唱楊淑喻是新屋在地人，她才剛以創作專輯「理所當然」拿下金曲獎最佳客語歌手獎殊榮，她說，從小由阿公阿婆帶大，客語是樂團創作的元素之一，此次受邀到蓮花季演唱，也是拿下金曲獎之後的首場大型演出，很感謝市府重視客家藝文與流行音樂，讓他們有舞臺演出，也歡迎大家來聽歌。

鄭文燦說，今年好客音浪音樂會也首度增加舞蹈比賽，即日起開放報名，將於當天4點開始比賽，參賽隊伍可以客家流行音樂節創作歌曲或團隊自選曲為主題樂，自行編製長度約3到5分鐘融合客家特色的演出，演唱會當天也有摸彩活動，獎品有電動機車、液晶電視、腳踏車等好禮，填寫問券送限量蓮子冰淇淋，詳情可上「好客音浪」臉書粉絲頁查詢。

桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，巴拉圭客家拉丁樂團Mon...
桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，巴拉圭客家拉丁樂團Montunos今天搶先獻唱為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
分享
吉那罐子主唱楊淑喻是新屋在地人，她才剛以創作專輯「理所當然」拿下金曲獎最佳客語歌...
吉那罐子主唱楊淑喻是新屋在地人，她才剛以創作專輯「理所當然」拿下金曲獎最佳客語歌手獎殊榮，也將參與蓮花季好客音浪音樂會演出。記者張裕珍／攝影
分享
桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，7月13日將登場，邀請陳...
桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，7月13日將登場，邀請陳昇＆新寶島康樂隊、張芸京、吉那罐子及黃佩舒與巴拉圭客家拉丁樂團Montunos等樂團歌手輪番演唱，展現客家音樂文化多元魅力，市府客家事務局今天辦記者會宣傳。記者張裕珍／攝影
分享
桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，吉拿罐子今天搶先獻唱為活...
桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，吉拿罐子今天搶先獻唱為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
分享

樂團音樂會客語

相關新聞

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

高齡、身障者便利一大步 苗市公所啟用高齡友善櫃台

2019-07-02 14:39

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

香山濕地賞蟹超夯景點！ 市府加強防溺救生

2019-07-02 12:53

比臉大的「尊梨」上市 邀你來遊苗栗大湖好山好水

2019-07-02 07:47

三義賞百合 免費開放到周日

2019-07-01 23:59

數位學習執行成效佳 竹縣獲獎

2019-07-01 23:53

身障生暑期照顧班少 家長叫苦

2019-07-01 23:51

培養一技之長 竹監也開寵物美容班

2019-07-01 23:39

收容人訓練狗 人狗互動磨個性

2019-07-01 23:37

新竹縣文資審議 今勘查分局長宿舍、義渡碑和石滬

2019-07-01 21:32

造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

圖書館施工難消暑 屏縣府：復興圖書館就要完工了

2019-07-01 19:47

黑水虻吃廚餘 垃圾變黃金

2019-07-01 23:15

卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

比臉大的「尊梨」上市 邀你來遊苗栗大湖好山好水

2019-07-02 07:47

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

三義賞百合 免費開放到周日

2019-07-01 23:59

暑假不愁沒地方玩水！古坑鄉立游泳池2個月免費開放

2019-07-02 12:04

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

影╱雲林百年土地公廟敗訴得拆廟還地 信眾拉白布條抗議

2019-07-01 18:00

台中大砍中火生煤量 再祭出7個月空汙季管制

2019-07-02 10:58

遊客出遊藤枝撲空 林務局：汛期過後公告開園期程

2019-07-01 18:14

熄燈66年燈塔復燈告慰父親 烏坵大嬸最感謝基隆這個人

2019-07-01 19:38

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

屏東發生龍捲風 氣象局：中尺度對流發展旺盛

2019-07-01 19:56

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top