桃園蓮花季好客音浪演唱會 陳昇新寶島康樂隊壓軸獻唱

2019-07-02 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園蓮花季連續4年舉辦「好客音浪音樂會」成年度音樂盛事，7月13日將登場，邀請陳昇＆新寶島康樂隊、張芸京、吉那罐子及黃佩舒與巴拉圭客家拉丁樂團Montunos等樂團歌手輪番演唱，展現客家音樂文化多元魅力，市府客家事務局今天辦記者會，也搶先邀來甫奪下第30屆金曲獎最佳客語歌手獎的吉那罐子主唱楊淑喻演唱，歡迎民眾屆時來聆聽金曲好聲音。

桃園觀音蓮花季暑假登場，為期2個月，觀音栽種約70公頃的蓮花田，主會場蓮花故事館週邊今年也新栽種1.7公頃各式蓮花，擴大賞花範圍，其中夜間開花的子時蓮（又稱泰國紅蓮花），讓晚上造訪的民眾也能一賭蓮花的風采，此種子時蓮預計早上7、8點才會閉合。

蓮花季也有多項系列活動，其中好客音浪音樂會將於13日登場，將邀請陳昇＆新寶島康樂隊擔任壓軸，超偶總冠軍張芸京、客家金曲好聲音吉那罐子及黃佩舒、巴拉圭客家拉丁樂團Montunos等樂團歌手，以及客家流行音樂節優勝者聖代、蕭迦勒、熱血化碧濤樂團演唱。

今天記者會現場，搶先邀來吉那罐子、Montunos獻唱，吉那罐子主唱楊淑喻是新屋在地人，她才剛以創作專輯「理所當然」拿下金曲獎最佳客語歌手獎殊榮，她說，從小由阿公阿婆帶大，客語是樂團創作的元素之一，此次受邀到蓮花季演唱，也是拿下金曲獎之後的首場大型演出，很感謝市府重視客家藝文與流行音樂，讓他們有舞臺演出，也歡迎大家來聽歌。