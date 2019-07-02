竹市擴大開辦無人回收站 7站邀民眾做環保省荷包

2019-07-02 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



去年首創全台第 1 座自動化「無人回收站」，獲得熱烈迴響，今年再升級進化。圖／新竹市府提供 分享 facebook 新竹市政府與熹谷科技、春池玻璃聯手做環保於各大超市設置「無人回收站」，24小時自動辨識做回收，還可集點換賣場禮券，今天啟用記者會，副市長沈慧虹表示，今年成功爭取環保署補助款總計投入410萬，加碼擴大無人回收站計畫。

沈慧虹表示，去年首創全台第 1 座自動化「無人回收站」，獲得熱烈迴響，今年再升級進化，特別推出「三大升級、四大好康」，三大升級包括「辨識方式從掃條碼改為多方位辨識、回收速度從15秒加快為3秒、容納量增加為300瓶」，不僅節省民眾回收時間，也可減輕末端清運負荷，同時推出集點換「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」四大好康。

沈慧虹說，後端並結合人安慈善基金會協助清運回收物，提供街友、弱勢族群工作機會，今年度的無人回收站計畫即日起營運至明年8月31日。

環保局長江盛任表示，去年試辦的無人回收站成績很好，共有1756人參與，回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶4大類資源物共計31萬2789瓶，總重量高達27公噸，今年擴大開辦，總回收量將可破250公噸。

江盛任說，去年無人回收站開辦全台唯一回收玻璃有價化的自動回收機台，也創造驚人的回收成果，玻璃瓶總回收量高達22.27公噸，感謝在地企業春池玻璃將回收後的玻璃，進行分色、清洗、粉碎、篩選、再製造，將回收物轉換為玻璃吸管、文創啤酒杯等新產品，賦予廢棄玻璃全新樣貌。

環保局表示，無人回收站點全市共設置7站11台回收機台。4大類資源物皆可回收有5站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、全聯食品店（食品路305之1號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）、春池觀光工廠（牛埔南路372號），全聯大庄店（香北路58號）僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3大類資源物，春池大庄廠（浸水南街183號）僅回收玻璃瓶。

集點換好禮四大好康的「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」，好禮資訊如下：春池玻璃提供玻璃精品，禮券面額100元的大潤發湳雅店及NOVA光復店，在地美味包括胖老爹大庄店、MUMU義式複合料理、提雅諾麵包坊，虛擬點數包括LINE、MY CARD、環保綠點。