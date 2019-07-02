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嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，每個整點噴水15分鐘，更讓孩子們陷入瘋狂，紛紛帶著水槍、水桶，開心在戲水區裡大玩水仗，「玩到不想走」，家長們也樂得趁暑假，帶著孩子來公園免費戲水放電，但民族公園沒有公廁、也沒有簡易水龍頭可作沖洗，覺得美中不足，建議公所改進。

桃園區公所每年暑假開放公園戲水設施玩水，今年仍不例外，從7月1日至8月31日期間，於每天早上10點到晚間6點，開放永康、陽明、民族及建國公園等4處公園戲水設施，其中民族公園歷經多月翻新改建，多了富士山造型遊戲場、日式涼亭等設施，戲水區面積也拉大。

民族公園位於桃園區三民路與民族路口、車水馬龍的大馬路旁，經過人車都能瞧見公園戲水區的歡樂場景，今天早上11點不到，早就有不少小朋友捱在噴泉設施下方，倒數計時等待水勢高噴，等到11點一噴，幾乎高2層樓的水柱濺起水花，孩子們頓時尖叫、歡笑聲四起。

睽違多月，民族公園翻新面貌終於見客，許多家長都特地帶著孩子前來遊戲，有的有備而來，準備水槍、水桶甚至泳圈，孩子也換上泳衣進戲水區玩水，有的則前進富士山造型遊樂區，玩滑梯、攀岩或攀繩，玩得不亦樂乎，一整個早上估計湧入數百人次同樂、遊戲。

何姓家長特地帶孩子從八德到桃園區戲水，她說，新改造的戲水區很不錯，空間有變大，戲水區底部也有止滑，避免奔跑跌傷，可惜沒有公廁，也沒有水龍頭可供簡單沖洗，更衣室也只有一小間，覺得美中不足，且先前戲水空間一側水池高度約到膝蓋，可讓小小孩套泳圈戲水，今年高度也變低，不過，還是個不錯的免費戲水場域，應一周會帶孩子報到二至三次。

桃園區公所指出，家長連日來也以反映更衣室、水龍頭不足與戲水池高度問題等居多，由於戲水池將開放到8月底，不方便更動調整，將待9月檢討，研議是否增設或調整；市府也提醒，各公園附設親水噴泉及親子戲水區，地面濕滑，為免孩童跌傷，請家長務必陪同，並呼籲於戲水時切勿奔跑或進行危險舉動。

豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧...
豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，每個整點噴水15分鐘，更讓孩子們陷入瘋狂，紛紛帶著水槍、水桶，開心在戲水區裡大玩水仗。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，日式涼亭為全新設...
桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，日式涼亭為全新設施，但更衣室只有一間。記者張裕珍／攝影
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豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧...
豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，每個整點噴水15分鐘，更讓孩子們陷入瘋狂，紛紛帶著水槍、水桶，開心在戲水區裡大玩水仗。記者張裕珍／攝影
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桃園區民族公園新設的富士山造型遊樂場，也有不少孩子來遊戲。記者張裕珍／攝影
桃園區民族公園新設的富士山造型遊樂場，也有不少孩子來遊戲。記者張裕珍／攝影
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豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧...
豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，每個整點噴水15分鐘，更讓孩子們陷入瘋狂，紛紛帶著水槍、水桶，開心在戲水區裡大玩水仗。記者張裕珍／攝影
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豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧...
豔陽高照，桃園中午氣溫來到32度，桃園區民族公園戲水設施7月正式開放，今天依舊湧入眾多親子來消暑，每個整點噴水15分鐘，更讓孩子們陷入瘋狂，紛紛帶著水槍、水桶，開心在戲水區裡大玩水仗。記者張裕珍／攝影
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