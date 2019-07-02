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親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58聯合報 記者王駿杰╱即時報導

一名林姓母親因女兒逝世，強忍悲痛到新竹巿香山戶政事務所辦理除戶登記，在戶所人員細心協助下通報壽險公會、勞保局，分別申請「亡故者人身保單清查」、家屬死亡給付，讓林母在白髮人送黑髮人的傷痛中順利將手續辦妥，免於奔波，也免於錯失申請保險理賠的權益。

林母指出，因女兒走得匆促又留有幼子，她要幫助撫養小孫子，造成經濟上壓力，而且又不知道女兒的保險狀況，徬徨之際所幸有戶所人員主動協助辦理。

香山戶政事務所指出，針對林母個案，戶所提供一站式服務，跨機關向壽險公會通報「亡故者人身保單清查及通知」，避免林母奔波夀險公會與各保險公司，避免她因不清楚女兒生前投保狀況，而錯失申請保險理賠。

香山戶政事務所表示，民眾面臨亡故親屬，不見得能清楚亡故親屬的保險事宜。民眾須先到戶政事務所辦理親屬死亡登記，再到壽險公會網站填具申請表，並檢附國民身分證影本、除戶戶籍謄本等證明文件郵寄到壽險公會，協助交由各家保險公司清查。

另外，勞保家屬死亡給付也須專程前往勞保單位辦理，不僅作業冗長，不清楚資訊的民眾也可能錯失申請的權益。現在可透過戶所一站通服務主動通報相關單位，既省時又可確實保障民眾權益。

新竹市府民政處表示，內政部與金管會、壽險公會去年7月起即合作推行「亡故親屬保單一站通」服務，民眾到全台戶政事務所辦理死亡登記時，戶所將同時通報亡故者死亡登記資料至壽險公會，壽險公會將交由各保險公司協助清查承保情形，再由各保險公司主動通知保險受益人，辦理相關理賠給付，避免奔波各機關節省時間與金錢。

民眾辦理除戶登記，戶所提供一站式服務。圖／市府提供
民眾辦理除戶登記，戶所提供一站式服務。圖／市府提供
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