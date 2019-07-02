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新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51聯合報 記者郭政芬╱即時報導

竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華將於本周五正式起跑，下午4點在新月沙灘舉行，一連三天帶來滿滿視聽饗宴的戶外音樂派對，這次更一次聚集多項體驗活動，不同於以往地增加在地漁村文化之旅，讓民眾以多角度欣賞竹北新月沙灘的美麗景緻。

北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢及多名地方人士今日齊聚於竹北海岸育樂中心，盛情邀請民眾一起到新月沙灘享受夏日海洋音樂嘉年華，何淦銘表示這次除了邀請MIT嘻哈天團玖壹壹、臭屁嬰仔、黃美珍等藝人登場，輕旅行部分規劃採果、可製作火龍果冰沙、釣魚、烤魚、認識烏魚子等多種DIY活動，非常特別。

「2019竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」的音樂晚會將於6日晚間7點盛大登場，今年邀請到綜藝天王唐從聖主持，並力邀臭屁嬰仔、陳彥允、黃美珍、楊哲、林良歡等巨星輪番演唱，更邀請到MIT嘻哈天團玖壹壹壓軸登場；5日及6日是年輕人最喜愛的「八零九零嘻哈風電音」、「嘻哈泡泡繽紛派對」。

每年活動除了音樂活動備受矚目外，周邊體驗活動更是多元豐富，參與人次場場秒殺，今年融合往年的熱門項目外，亦創新規劃，共有五大體驗活動，包含「環保淨灘」透過實際行動帶領民眾支持環保愛地球；「風帆體驗」追風逐浪，體驗多元海洋文化；「沙灘噴彩」運用繽紛多彩的噴筆，展現創意為竹北繪出青春色彩；「多元DIY」提供免費竹蜻蜓及風車，讓民眾以創意製作趣味童玩；「來找藍貓」透過手機掃描條碼按讚認識藝遊竹北多元風貌，傳達健康、休閒、環保概念給您顛覆以往的全新玩法。

6日新月沙灘周邊道路將進行交通管制，從下午3點到晚上10點半，市區接駁車約10到15分鐘一班車，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站，活動場域內更提供老弱婦孺及行動不便者電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

今年夏天最High的音樂活動就在「2019竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，7月5日至7日寫下熱血的精彩回憶，歡迎民眾來竹北參與新月沙灘的年度音樂盛事。

竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢及多名地方人士今日齊聚於竹北海岸育樂中心...
竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢及多名地方人士今日齊聚於竹北海岸育樂中心，盛情邀請民眾一起到新月沙灘享受夏日海洋音樂嘉年華。記者郭政芬／攝影
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竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華將於本周五正式起跑，下午4點在新月沙灘舉行，一連三天帶...
竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華將於本周五正式起跑，下午4點在新月沙灘舉行，一連三天帶來滿滿視聽饗宴的戶外音樂派對。記者郭政芬／攝影
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