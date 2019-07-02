親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

香山濕地賞蟹超夯景點！ 市府加強防溺救生

2019-07-02 12:53聯合報 記者王駿杰╱即時報導

民眾騎乘腳踏車意外跌落沙洲，環境解說志工以救生桿將受困民眾救起。圖／消防局提供
民眾騎乘腳踏車意外跌落沙洲，環境解說志工以救生桿將受困民眾救起。圖／消防局提供
分享
新竹市香山濕地賞蟹步道自去年開放參觀，已成為超夯景點，為守護賞蟹民眾的安全，市府消防局、產發處與海巡第八岸巡隊今共同辦理防溺救生演練，針對遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中等7種情境模擬，希望能強化救援能力與防範溺水事故發生。

消防局長李世恭指出，夏季來臨，民眾喜歡戲水消暑，消防局都會進行各項防溺措施，針對竹市重點水域或海域加強巡邏勤務宣導民眾安全觀念，制止或勸離不安全的水域活動，防範溺水事故發生。

李世恭說，本次針對賞蟹步道可能發生的情況進行7種情境模擬演練，包括遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中，戲水後有肢體無力及氣喘情形、未注意潮汐變化受困海中、步道嬉戲奔跑時不慎跌傷及散步時發生急性心肌梗塞情形等，救護人員會駕駛沙灘車攜帶掛梯至現場架設救生，或以水上摩托車、救生圈、魚雷浮標、救生杆與拋繩槍拋送救生衣，或運送浮水繩拉回受困民眾等方式進行搶救。

另外，李世恭說，今天的演練也針對國人近年來常發生的急性心肌梗塞疾病，特別規劃使用最新12導程心電圖機、自動心肺復甦機、AED等救護器材進行綜合情境演練。

產發處長吳甲天表示，香山濕地賞蟹步道自去年開放，吸引許多民眾前往賞蟹，這對生態環境教育有很大的意義，今年邀請消防局依過去實際救援經驗，加入產發處的員工及環境解說志工進行演練編排，一同為前來賞蟹民眾的安全做最完善整備。

吳甲天提醒，民眾沿著賞蟹步道觀賞多種螃蟹時切勿在步道上奔跑嬉戲，人潮多時也要避免推擠，以免造成落海意外。另外，在賞蟹步道開放後，漲潮前後2小時將封閉步道，藉此避免因漲潮而影響觀蟹，也維護民眾觀蟹的安全。

民眾於步道休憩散步時發生急性心肌梗塞情形(AMI)，救護人員急救送醫。圖／消防局...
民眾於步道休憩散步時發生急性心肌梗塞情形(AMI)，救護人員急救送醫。圖／消防局提供
分享

溺水濕地心肌梗塞

相關新聞

比臉大的「尊梨」上市 邀你來遊苗栗大湖好山好水

2019-07-02 07:47

三義賞百合 免費開放到周日

2019-07-01 23:59

數位學習執行成效佳 竹縣獲獎

2019-07-01 23:53

身障生暑期照顧班少 家長叫苦

2019-07-01 23:51

培養一技之長 竹監也開寵物美容班

2019-07-01 23:39

收容人訓練狗 人狗互動磨個性

2019-07-01 23:37

新竹縣文資審議 今勘查分局長宿舍、義渡碑和石滬

2019-07-01 21:32

造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29

係金ㄟ！ 新竹縣占用婦幼停車格 即日起將開罰

2019-07-01 10:49

竹縣購千台平板還有VR學習角 表現優良獲教育部頒獎

2019-07-01 10:06

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台南「最賺」交通違規照像器在這裡 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

圖書館施工難消暑 屏縣府：復興圖書館就要完工了

2019-07-01 19:47

從政33年 台南市議員張世賢獲頒內政部三等內政獎章

2019-07-01 15:57

五分埔業者就地合法 王鴻薇：五分埔變東大門全然無望

2019-07-01 15:03

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

黑水虻吃廚餘 垃圾變黃金

2019-07-01 23:15

造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

首度前進官田 台南國際芒果節周日好康登場

2019-07-01 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top