香山濕地賞蟹超夯景點！ 市府加強防溺救生

2019-07-02 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



民眾騎乘腳踏車意外跌落沙洲，環境解說志工以救生桿將受困民眾救起。圖／消防局提供 分享 facebook 新竹市香山濕地賞蟹步道自去年開放參觀，已成為超夯景點，為守護賞蟹民眾的安全，市府消防局、產發處與海巡第八岸巡隊今共同辦理防溺救生演練，針對遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中等7種情境模擬，希望能強化救援能力與防範溺水事故發生。

消防局長李世恭指出，夏季來臨，民眾喜歡戲水消暑，消防局都會進行各項防溺措施，針對竹市重點水域或海域加強巡邏勤務宣導民眾安全觀念，制止或勸離不安全的水域活動，防範溺水事故發生。

李世恭說，本次針對賞蟹步道可能發生的情況進行7種情境模擬演練，包括遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中，戲水後有肢體無力及氣喘情形、未注意潮汐變化受困海中、步道嬉戲奔跑時不慎跌傷及散步時發生急性心肌梗塞情形等，救護人員會駕駛沙灘車攜帶掛梯至現場架設救生，或以水上摩托車、救生圈、魚雷浮標、救生杆與拋繩槍拋送救生衣，或運送浮水繩拉回受困民眾等方式進行搶救。

另外，李世恭說，今天的演練也針對國人近年來常發生的急性心肌梗塞疾病，特別規劃使用最新12導程心電圖機、自動心肺復甦機、AED等救護器材進行綜合情境演練。

產發處長吳甲天表示，香山濕地賞蟹步道自去年開放，吸引許多民眾前往賞蟹，這對生態環境教育有很大的意義，今年邀請消防局依過去實際救援經驗，加入產發處的員工及環境解說志工進行演練編排，一同為前來賞蟹民眾的安全做最完善整備。