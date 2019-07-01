新竹縣文資審議 今勘查分局長宿舍、義渡碑和石滬

2019-07-01 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣文化局今天下午進行公有逾50年及文化資產建造物價值評估現勘暨審查會議，針對新竹縣橫山分局長宿舍、芎林義渡碑和奉憲示禁碑、新豐埤頭石滬等會勘，審議結果今天出爐，義渡碑移轉到古物審議，分局長宿舍、石滬將列為追蹤造冊。

這次較為特殊的是新豐埤頭石滬，位於桃竹交界羊寮溪出海口南岸，約有4、5座石滬，由樹黨前竹北市民代表許育綸向文化局提報，他看見捕魚設施「石滬」是呈現人類生活智慧與自然互動的定著地景，日前桃園將新屋蚵間石滬群為文化景觀，他希望也能同列文化資產保存。

新竹縣文化局文化資產科長張愛倫表示，文資審議委員們前往現勘後，發現積沙嚴重，局部不完整，加上在地沒有在地守護團體來維護，目前漁民於103年後就未使用，也未作為觀光發展，建議將此案列為追蹤。

新竹縣文化局文化資產科長張愛倫表示，橫山分局長宿舍是公有建築，有規劃修繕重建，文資審議委員會勘後認為雖格局完整，但部分保存不佳，後續再利用有其困難，因為竹縣還有其他日式的警察建築，建議先列為追蹤，未來可一起提審議。

議員余筱菁今日也隨同文化局前往參與現勘，發現橫山分局長警官宿舍保存得很好，在屋簷也保留了完好的石造的鬼瓦與屋內以富士山為造型的欄間，整體而言保存完整，屋內的窗格明亮，是純日式的造型，在新竹縣的日式屋舍保存上，實屬難得。

余筱菁認為橫山分局長宿舍保存完整，若經好好整修，可做為橫山鄉觀光的亮點，未來可朝浪漫臺三線休息站、横山及尖石的入口旅遊服務中心等方向做經營，橫山所處機關用地範圍在宿舍後方。

芎林的義渡碑和奉憲示禁位於廣福宮右側，提報人、芎林鄉民代表劉名揚認為，奉憲示禁在台灣有很多類似的碑，但這是唯一有將「龍脈」列入碑文中，且其中的劉嵩山是帶領芎林人在清末時前往基隆抵禦法國軍隊。除此之外，奉憲示禁、九芎林街前義渡碑和義渡碑的這三個古碑都已經開始風化，有必要列為古蹟保存。