親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019中職選秀會全名單 味全龍共選了32人

不能造成別人不便？從長榮罷工看台灣勞動困境

禁一次性吸管首日未開勸導單 環局：店內禁用外帶可以

2019-07-01 19:58聯合報 記者曾增勳╱即時報導

環保新制「不塑新時尚」今天上路，政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店四大場所內禁止使用一次性塑膠吸管，桃園市政府環保局全天動員稽查員73人，前往桃園、中壢各區的四大場所稽查，環保局環境清潔稽查大隊今天下午表示，全天稽查列管政府部門、百貨購物中心及速食店共161家，尤以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店占七成八最多，稽查店家全數合格，未開出勸導單。這項政策只限店內禁用、不限外帶，民眾外帶仍可使有。

桃園市環保局表示，這次全國推動塑膠吸管減量政策，一如過去推廣塑膠袋減量政策，列管政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店四大場所內禁止使用一次性塑膠吸管，全桃園總共列管四大場所商家182店家，該局限塑吸管新制首日稽查161店家、約八成八，經查如果違反規定，第1次將開立勸導單，若第2次查獲仍違反規定的業者，將依廢棄物清理法處1200到6000元罰款。

環保稽查人員前往包括桃園市政府的庇護工場店家、桃園及中壢的百貨及購物中心，又以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店家稽查143店家最多，稽查全市161店家內，全部合格未開出勸導單。環保局表示，新制禁止店內禁止使用一次性塑膠吸管政策，商家可減少成本，配合政策意願高，這項政策在消費者使用端較不便，但鼓勵店家使用紙、玉米製品等「生物可分解塑膠」吸管。

這項店內禁用一次性塑膠吸管政策，自7月1日起施行，宣導期一年，環保局將不定期進行列管四大場所店家稽查，明年7月1日起沒無勸導期，一旦查獲違規者將直接罰款。 環保局表示，新制在四大場所內禁止提共一次性塑膠吸管給顧客，但建議業者鼓勵民眾「飲料不妨就口喝」，或自備可重複利用的竹製、玻璃或不鏽鋼材質的環保吸管，該局也印製減用一次性塑膠吸管宣導單張供業者張貼，提醒民眾改變飲用習慣。

環保新制四大場所內禁用一次性塑膠吸管實施首日，桃園市稽查161店家，全數合格，未...
環保新制四大場所內禁用一次性塑膠吸管實施首日，桃園市稽查161店家，全數合格，未開出一張勸導單。圖／桃園市環保局提供
分享

吸管速食摩斯漢堡

相關新聞

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29

係金ㄟ！ 新竹縣占用婦幼停車格 即日起將開罰

2019-07-01 10:49

竹縣購千台平板還有VR學習角 表現優良獲教育部頒獎

2019-07-01 10:06

苗栗石虎5大路殺熱區 研究建議140縣道應最優先改善

2019-07-01 07:50

一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 07:48

路殺石虎 苗5大熱區出爐 140縣道應列最優先改善

2019-06-30 23:47

被劃水源特定區開發受限 奎輝部落要爭回土地使用權

2019-06-30 23:11

剷掉新街溪海口垃圾山 環保局：竟達桃園1/3垃圾量

2019-06-30 19:59

通霄鎮坪頂社區「瓜瓜樂」 徐耀昌推薦好瓜

2019-06-30 18:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

台南「最賺」交通違規照像器在這裏 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南洲

2019-07-01 18:11

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

當年放棄高薪回鄉服務 今日成為屏縣衛生局長

2019-07-01 10:48

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

係金ㄟ！ 新竹縣占用婦幼停車格 即日起將開罰

2019-07-01 10:49

影╱「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙援助雙老

2019-07-01 13:20

一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 07:48

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

酒駕新制7月1日上路 北市連3天加強攔檢取締

2019-06-30 21:26

從鳳梨酥到鳳梨保健品牌 旺萊山要將台灣鳳梨推向世界

2019-07-01 07:53

130公尺單斜張軌道橋 安坑輕軌「安心橋塔」成新地標

2019-07-01 11:39

苗栗石虎5大路殺熱區 研究建議140縣道應最優先改善

2019-07-01 07:50

桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29

台中購物節傳動員里幹事招商 市府：有拜託但未強迫

2019-06-30 23:33

重現左營舊城日震洋特攻隊神秘歷史 高市推VR影片

2019-07-01 00:11

斥資逾千萬元 麻豆鬧區自來水管汰換完工

2019-07-01 12:07

影／新北警暑期臨檢 侯友宜現身KTV民眾驚喜

2019-07-01 02:16

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

侯友宜突襲測試 環狀線減噪工程估下月完工

2019-07-01 00:10

花蓮「海或瘋市集」 1日起連辦7天

2019-06-30 23:19

從政33年 台南市議員張世賢獲頒內政部三等內政獎章

2019-07-01 15:57

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

學校百歲老芒果樹和老樟樹 記錄人與樹的溫情互動

2019-06-30 23:36

竹縣購千台平板還有VR學習角 表現優良獲教育部頒獎

2019-07-01 10:06

五分埔業者就地合法 王鴻薇：五分埔變東大門全然無望

2019-07-01 15:03

高雄7月求職旺 製造餐飲業及賣場釋出多職缺

2019-06-30 23:33

酒駕新制上路！潮州員警赴同仁婚宴不忘做宣導

2019-07-01 12:05

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

何志偉今成立服務處 緊鄰後站商圈扎根基層

2019-06-30 21:58

限塑政策今上路 雲林查無違規

2019-07-01 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top