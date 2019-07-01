禁一次性吸管首日未開勸導單 環局：店內禁用外帶可以
環保新制「不塑新時尚」今天上路，政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店四大場所內禁止使用一次性塑膠吸管，桃園市政府環保局全天動員稽查員73人，前往桃園、中壢各區的四大場所稽查，環保局環境清潔稽查大隊今天下午表示，全天稽查列管政府部門、百貨購物中心及速食店共161家，尤以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店占七成八最多，稽查店家全數合格，未開出勸導單。這項政策只限店內禁用、不限外帶，民眾外帶仍可使有。
桃園市環保局表示，這次全國推動塑膠吸管減量政策，一如過去推廣塑膠袋減量政策，列管政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店四大場所內禁止使用一次性塑膠吸管，全桃園總共列管四大場所商家182店家，該局限塑吸管新制首日稽查161店家、約八成八，經查如果違反規定，第1次將開立勸導單，若第2次查獲仍違反規定的業者，將依廢棄物清理法處1200到6000元罰款。
環保稽查人員前往包括桃園市政府的庇護工場店家、桃園及中壢的百貨及購物中心，又以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店家稽查143店家最多，稽查全市161店家內，全部合格未開出勸導單。環保局表示，新制禁止店內禁止使用一次性塑膠吸管政策，商家可減少成本，配合政策意願高，這項政策在消費者使用端較不便，但鼓勵店家使用紙、玉米製品等「生物可分解塑膠」吸管。
這項店內禁用一次性塑膠吸管政策，自7月1日起施行，宣導期一年，環保局將不定期進行列管四大場所店家稽查，明年7月1日起沒無勸導期，一旦查獲違規者將直接罰款。 環保局表示，新制在四大場所內禁止提共一次性塑膠吸管給顧客，但建議業者鼓勵民眾「飲料不妨就口喝」，或自備可重複利用的竹製、玻璃或不鏽鋼材質的環保吸管，該局也印製減用一次性塑膠吸管宣導單張供業者張貼，提醒民眾改變飲用習慣。
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