禁一次性吸管首日未開勸導單 環局：店內禁用外帶可以

2019-07-01 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



環保新制「不塑新時尚」今天上路，政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店四大場所內禁止使用一次性塑膠吸管，桃園市政府環保局全天動員稽查員73人，前往桃園、中壢各區的四大場所稽查，環保局環境清潔稽查大隊今天下午表示，全天稽查列管政府部門、百貨購物中心及速食店共161家，尤以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店占七成八最多，稽查店家全數合格，未開出勸導單。這項政策只限店內禁用、不限外帶，民眾外帶仍可使有。

桃園市環保局表示，這次全國推動塑膠吸管減量政策，一如過去推廣塑膠袋減量政策，列管政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店四大場所內禁止使用一次性塑膠吸管，全桃園總共列管四大場所商家182店家，該局限塑吸管新制首日稽查161店家、約八成八，經查如果違反規定，第1次將開立勸導單，若第2次查獲仍違反規定的業者，將依廢棄物清理法處1200到6000元罰款。

環保稽查人員前往包括桃園市政府的庇護工場店家、桃園及中壢的百貨及購物中心，又以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等速食店家稽查143店家最多，稽查全市161店家內，全部合格未開出勸導單。環保局表示，新制禁止店內禁止使用一次性塑膠吸管政策，商家可減少成本，配合政策意願高，這項政策在消費者使用端較不便，但鼓勵店家使用紙、玉米製品等「生物可分解塑膠」吸管。