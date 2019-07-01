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收割後露天燒稻草 苗縣出動無人機巡查開罰

2019-07-01 17:24中央社 苗栗縣1日電

部分農民為求方便於一期稻作收割後，露天燃燒處理稻草，苗栗縣政府環保局今年出動無人機輔助巡查，對違規者處新台幣1200元至10萬元不等罰鍰。

目前正值一期稻作收割期，每年此時，苗栗田間常見陣陣煙霧彌漫，主要是由於一期稻作與二期稻作間歇期較短，不少農民為圖方便及減少後續耕作病蟲害問題，採用露天燃燒方式處理稻草；對此，苗栗縣政府環保局呼籲，應以掩埋堆肥、施用稻草腐化菌或再利用等方式代替燃燒稻草，以降低環境、空氣污染。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，焚燒稻草不僅產生大量二氧化碳，加遽地球暖化，所產生的煙霧(粒狀物)、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等污染物質，會對人體呼吸系統產生危害，燃燒後的灰燼隨風飄散，也會污染附近居家環境。

陳華盛說，除影響環境、空氣品質外，以往在高速公路等交通要道附近農地燃燒稻草，煙霧影響駕駛人視線，危害行車安全，甚至引發交通事故時有所聞，呼籲農民不要為了自身方便，造成意外事件。

苗栗縣環保局今年也出動無人機輔助露天燃燒巡查作業，若查獲燃燒稻草行為，依「空氣污染防制法」規定，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，若產生濃煙引發交通事故而致傷亡者，更須負刑事責任。

環保局空氣品質及噪音管制科長林健智指出，根據往年經驗，除一、二期稻作收割後時間外，不少民眾在鄉里菜園也常貪圖方便燃燒枯枝整理菜園，不僅造成空氣污染，稍有不慎也可能釀災，經統計，去年度針對露天燃燒影響空氣品質案件共處分38件次，今年1至6月已完成開立裁處共17件次。

苗栗縣農民

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