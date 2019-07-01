造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市左岸出入口周邊環境過去雜草叢生髒亂、交通險象環生且出入口不明顯，讓人難以親近，新竹市府獲經濟部水利署補助，投入8千萬經費進行多面改善，包括增設自行車與行人共用的入口道路、調整自行車道動線、汽車出入動線，並將過去雜草叢生的廢棄的妥善利用，新設停車空間、活動廣場，綠地面積也大幅增加8千2百平方公尺，讓易達性與便利性大大提升。

市府陸續於左岸啟用新竹左岸棒球場、滑板公園等水岸設施，為了讓市民進入更便利，工程歷經1年，改善原出入口人車動線交織問題、增加停車空間、提供橋下休憩空間，今天啟用新竹左岸舊社、前溪、水源與千甲4處出入口，透過有完善人車分流的出入口，讓市民輕鬆透過步行、騎腳踏車進入左岸。

交通處長倪茂榮指出，前溪出入口除有完善人車分流動線改善外，並完成人行道長度160公尺，另增設有146格汽車位與136格停車場；舊社出入口增闢72格汽車位與35格機車位停車空間，並設置面積有450平方公尺休憩廣場；水源出入口完成新闢越堤道，新設120公尺長之人行道及設置77格汽車路邊停車位；千甲出入口則完成拆遷違建物，堤後坡綠美化，拉緩自行車牽引道坡度。