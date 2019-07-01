新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市一家飲食店遭民眾在臉書上指控店內疑似食物中毒，新竹市衛生局今天公布，於6月18日至20日陸續接獲新竹馬偕醫院及新竹國泰醫院通報，有11位民眾於該店食用後發生食物中毒現象，當天6月18日就到店家稽查食品作業場所環境衛生，當天開立食品良好衛生規範準則限期改善通知單，並採集食品檢體。

新竹市衛生局說，另於6月20日採集該店3名廚房工作人員糞便檢體，與疑似食物中毒個案糞便檢體進行檢驗，檢驗結果於今天出爐，其中食品檢體之沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等食品中毒指標菌均未檢出，惟其中1名廚房工作人員及3名疑似個案糞便檢體均檢出腸炎弧菌。對此，新竹市衛生局高度懷疑該店廚房工作人員個人衛生作業習慣不佳，才會引起此次食品中毒事件。

對此，新竹市衛生局表示，已責成鳳仙清粥業者限期改善，該店表示為徹底改善店內作業環境衛生，將於7月1日至3日店休3天內部改善，衛生局將後續擇日複查，如複查仍不合格，將依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬至2億元罰鍰。