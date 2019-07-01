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桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

夏天來了，桃園市青年局座落在桃園區綠捷線G10站口的貨櫃市集，剛裝修完跟著豔陽華麗變身，從新開放後遮蔭功能變強，休憩遊逛空間更舒適豐富，貨櫃市集更有特色。

配合漫漫暑假，每個周末有各式手作體驗課程與街頭藝人演出，讓大家有一個FUN玩酷暑的假日好去處。

「G10 GO!市集」在桃園藝文特區生活圈，以貨櫃屋為主體打造結合文創產業與新創思維的青藝聚落，去年11月開幕以後廣受年輕族群和親子家庭的喜愛。隨著暑假到來，新裝登場的歐風遮陽帆布遮擋夏日的艷陽，時尚的頂棚、柔軟的綠茵，一腳踏入彷彿走進歐洲電影拍攝場景，浪漫舒適地享受在草地上的野餐。

這裡的美食區除了饕客懷念的貨櫃美食，還有BINGO BISTRO、TRIO、2YUM、打氣吧、鳥大人，推出如沖繩風塔可飯、滷肉乾麵、擂茶花生雞蛋仔、小芒芒人海、日式香蒜墨魚麵等全新菜單，未來每周另規畫像黑膠漢堡、燈塔餐車、River & Truck、BuBu kitchen等不同的特色餐車快閃出沒，大賣墨魚漢堡麵包、古巴三明治、窯烤披薩、手撕豬、德州煙燻豬腳、墨西哥捲餅、手打牛肉漢堡等人氣美食，不用靠緣分就能吃到神級美味。

現場以「手GOOD!市集」為主題的文創區，擴大號召超過25位專業職人進駐，展售琳瑯滿目的純手工製品包括乾燥花藝、風格飾品、個性皮革、多肉植栽、手工烘焙等，依舊讓人逛到捨不得離開。假日創藝工作坊也將有各式手作課程，釋放動手做的藝術細胞，搭配不插電樂團、水晶球、魔術等多元的街頭藝人表演，感受到桃園特有的文化創意氛圍。

驚豔亮相「G10 GO!市集」還有企業贊助、進駐的「三大神級貨櫃」，展示木質綠建材傢俱的「境東景觀」看見更優質的生活空間，「中華emoving」現場展示全國首台快充型電動機車iE125，比起一般電動機車更快更強、更有力，「大日開發」特別打造Mini版的桃園青年體驗學習園區，不用跑到新也能免費體驗大型急流棒和立面彈珠檯，意猶未盡的話還可挑戰打倒弱點、向目標前進的5款遊戲，有多好玩？來G10體驗就知道。

青年局特別企劃7日（周日）「夏日微醺草地音樂派對」，邀請大家穿上浪漫白衫一起耍White，在精緻餐具與優雅花卉的擺飾下，體驗草地上的風格餐桌，午後聽著爵士樂，夜晚來場星空電影院，跟著Mia回到「樂來越愛你」的La La Land。想要一起再醉情網，享受愜意人生，即刻報名有100組將可獲得等值100元的食尚消費券，更多資訊請上桃園市政府青年事務局及G10GO!市集臉書粉絲專頁查詢。

這裡的美食區除了饕客懷念的貨櫃美食，還有BINGO BISTRO、TRIO、2Y...
這裡的美食區除了饕客懷念的貨櫃美食，還有BINGO BISTRO、TRIO、2YUM、打氣吧等美食、特色店。圖/桃園市青年事務局提供
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每到假日，G10貨櫃市集成為許多年輕人愛逛的空間，凝聚出桃園特有的文化創意氛圍。...
每到假日，G10貨櫃市集成為許多年輕人愛逛的空間，凝聚出桃園特有的文化創意氛圍。圖/桃園市青年事務局提供
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「G10 GO!市集」整修後更有休閒、文創、美食風味。圖/桃園市青年事務局提供
「G10 GO!市集」整修後更有休閒、文創、美食風味。圖/桃園市青年事務局提供
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假日創藝工作坊也將有各式手作課程，釋放動手做的藝術細胞。圖/桃園市青年事務局提供
假日創藝工作坊也將有各式手作課程，釋放動手做的藝術細胞。圖/桃園市青年事務局提供
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「G10 GO!市集」去年11月開幕以後廣受年輕族群和親子家庭的喜愛，新裝登場的...
「G10 GO!市集」去年11月開幕以後廣受年輕族群和親子家庭的喜愛，新裝登場的歐風遮陽帆布遮擋夏日的艷陽。圖/桃園市青年事務局提供
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「手GOOD!市集」為主題的文創區，擴大號召超過25位專業職人進駐，展售琳瑯滿目...
「手GOOD!市集」為主題的文創區，擴大號召超過25位專業職人進駐，展售琳瑯滿目的純手工製品圖/桃園市青年事務局提供
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「手GOOD!市集」文創區超過25位專業職人進駐，包括乾燥花藝等琳瑯滿目的純手工...
「手GOOD!市集」文創區超過25位專業職人進駐，包括乾燥花藝等琳瑯滿目的純手工製品。圖/桃園市青年事務局提供
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