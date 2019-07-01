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竹縣購千台平板還有VR學習角 表現優良獲教育部頒獎

2019-07-01 10:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣積極推動教育學習，民國106年起申請2.2億前瞻基礎建設補助計畫，第一期於107年執行7千多萬計畫，讓學校各角落都可用平板授課，還有VR學習角，學生們愛上學習，由於執行成效良好，新竹縣府在6月20日獲得表現優良特頒獎狀。

新竹文科表示，今年與明年開始，智慧網路與智慧學習教室的計畫的觸角將深入各國小，讓數位學習深入校園，提供師生更多元的學習模式。

「上課變得好有趣！平板、VR、筆電都可學習！」新竹縣的國中上課變得更加有趣，原來這是新竹縣府教育部爭取的前瞻基礎建設補助計畫，106年至109年共申請2億2716萬，其中縣款自籌3180萬，共分三期執行，107年第一期執行成效良好，於6月20日在教育部舉辦的「第44屆台灣學術網路區網中心、縣（市）教育網路中心暨各縣市資訊教育推動工作研討會」，獲教育部資科司長郭伯臣頒發「前瞻基礎建設-國民中小學數位建設計畫」表現優良特頒獎狀，是全國五個得獎的縣市之一。

新竹縣教育研究發展暨網路中心表示， 107年第一期「校園智慧網路」計畫，除北埔國中及竹東國中因校舍修建尚未建置，其餘全縣30所國中網路皆已完成布線，並採購800台無線基地台，使無線網路涵蓋各校園，讓師生在校園的任何一個地方使用平板教學，都能暢行無阻。

另外，配合「智慧學習教室」推動，縣府也在全縣594間國中教室建置了整合控制器，能一鍵降下布幕或投影等設備。另外，也採購了1080台學生用平板、教師用平板68台、筆記型電腦 44台、桌機19台給全縣32所國中，讓師生教學更便利。

結合時下最夯的VR體驗，縣府也在各校成立VR學習角，透過VR頭盔、VR課程與360度全景攝影機，利用VR體驗，讓智慧學習能更加豐富，新竹縣動漫教育中心也設置30組VR頭盔，提供各校體驗VR虛擬實境教學。希望透過網路資訊的補助，可以彌平城鄉差距，藉由科技提升學生的學習成效。

由於執行成效良好，新竹縣府在6月20日獲得表現優良特頒獎狀。圖／新竹縣府提供
由於執行成效良好，新竹縣府在6月20日獲得表現優良特頒獎狀。圖／新竹縣府提供
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縣府也採購了1080台學生用平板、教師用平板68台，讓師生教學更便利。記者郭政芬...
縣府也採購了1080台學生用平板、教師用平板68台，讓師生教學更便利。記者郭政芬／攝影
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新竹縣動漫教育中心也設置30組VR頭盔，提供各校體驗VR虛擬實境教學。圖／新竹縣...
新竹縣動漫教育中心也設置30組VR頭盔，提供各校體驗VR虛擬實境教學。圖／新竹縣府提供
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