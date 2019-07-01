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苗栗石虎5大路殺熱區 研究建議140縣道應最優先改善

2019-07-01 07:50聯合報 記者范榮達╱即時報導

農委會林務局國土綠網瀕危生物保育計畫，石虎「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」期末報告出爐，提具苗14、29、52線鄉道及128、140縣道5大石虎路殺熱區，其中140縣道是苗栗、台中石虎交流的重要廊道，應列為最優先改善，建議設置防護網等設施，兼顧棲地連結廊道與減緩路殺。

苗栗縣2014年起記錄47隻石虎命喪路殺，今年有8起，大尺度之路殺風險評估計畫就苗29線、140縣道等5大熱區31處地點架設相機，超過三分之一有有石虎活動監測記錄，期末報告分析認為道路是造成野生動物棲地破碎化的主因，迫使野生動物因為繁殖、覓食及活動等需求而冒險穿越馬路，增加路殺風險。

期末報告指出，140縣道是苗栗、台中石虎交流的重要廊道熱區，建議優先行減緩路殺，其中，卓蘭路段建議移除道路邊界綠籬，分隔島下方鏤空，增設緩速坡或跳動路面，車輪通過產生噪音，具有警示野生動物的效果，增設測速照相固定桿，大安溪溼地公園附近環境宜維持天然，提供石虎穿越通道。

140縣道三義鄉火炎山隧道段改善建議，包括隧道外兩側設置高約2公尺防護網，延伸至約450公尺處的溪溝，隧道外長直線區增設路燈，增加駕駛人夜間能見度，豎立注意野生動物通過警示牌。

另，苗29線已於今年5月完成友善環境動物通道，動用國土綠網瀕危生物保育計畫200萬元經費，興建504公尺長防護網、1座動物利用木梯、2條地下排水道，並向水利署第二河川局申請接管改造的2座地下水門，今年2月14日還紀錄到1隻石虎受阻在防護網，無法穿越馬路，3月21日也監測到石虎利用地下水門通過。

「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」在140縣道卓蘭段監測到石虎活動，建議列為優先減緩...
「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」在140縣道卓蘭段監測到石虎活動，建議列為優先減緩路殺區域。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣政府委託研究團隊2月14日紀錄到石虎在苗29線防護網內，受阻無法穿越馬路的...
苗栗縣政府委託研究團隊2月14日紀錄到石虎在苗29線防護網內，受阻無法穿越馬路的狀況。圖／苗栗縣政府提供
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