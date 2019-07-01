一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣「三義野百合秘密花園」一年一遇的台灣百合花開美麗，即日到7月7日上午8點至下午4點開放參觀，必須上臉書粉絲專頁「三義野百合祕密花園 」預約，沿著三義鄉勝興火車站前苗49線往大湖方向都有指示旗幟，園區沒有提供餐飲，但園主在三義市區開設開心花園蔬食餐廳供選擇。

三義鄉民王逢華、王偉兆父子接力逾30年，利用三義鄉勝興火車站附近老家約1公頃山林，不使用除草劑，用工具除草、手除蟲害，復育守護原生種台灣百合及豔紅鹿子百合，曾有台灣百合上萬株盛開，及1株最高開62朵的紀錄，成了許多遊客口耳相傳一年一遇的美麗，今年花季不若往年盛況。

王逢華說，暖冬乾旱影響台灣百合發芽率，加上三義野百合秘密花園好的生態環境，不速之客山豬及台灣獼猴危害，尤其是山豬成群結隊，專挑大株台灣百合下手，刨除覆蓋土壤後食用球莖，以致今年花朵數量、花朵大小都不如前，也不見1株開很多朵。

不過，由於賞花民眾水準高，讓他決定今年開園，王逢華指出，2011年花季起園區免費開放，他發現遊客不留垃圾，也能配合不造成聚落居民困擾，可以停車在規畫區域，並下車步行進入園區，都讓他有感。