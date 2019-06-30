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被劃水源特定區開發受限 奎輝部落要爭回土地使用權

2019-06-30 23:11聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園市復興區奎耀里1到4鄰，劃為石門水庫水源保護特定區，開發受限。圖／奎輝部落籌...
桃園市復興區奎耀里1到4鄰，劃為石門水庫水源保護特定區，開發受限。圖／奎輝部落籌備會提供
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桃園市復興區奎輝里部落，民國53年石門水庫興建時劃設為水源特定保護區，逾50年未通盤檢討，劃設文教區、住宅區也未執行，居民修建、新建房舍都被卡住。最近政府重新檢討國土保安規畫，居民組部落籌備會，爭取縮編不合理管制範圍，以符合實際現況發展。

奎輝部落籌備會主席周星文表示，當初結合石門水庫觀光效益的水源特定區計畫，根本如紙上作業，沒有考量到原住戶。歷經數年物換星移，現奎輝里已另覓他處，建里民活動中心、里辦公室及派出所，但特定區內還劃設機關用地。

更離譜的是，現有農耕地劃為住宅區，文教區內早就有現住戶住宅，卻遲未徵收，且文教區範圍，是現有奎輝國小的5倍大，根本不符實際使用現況，居民譏為惡法。

周星文表示，住宅區因都發局都還未進入細部規畫，想修繕重建或新建房舍受限，部分特定區土地因市值暴漲及相關法令限制，導致地主恐喪失中低收入戶農民資格，無法申請貸款及禁伐補助款。

石門水庫水源特定區，造成復興區奎輝部落居民，土地使用開發受限，甚至沒了回家的路，無法實現居住、行的正義。周星文表示，政府正著手檢討原民土地使用等問題，奎輝部落約6、70戶住民，已成立部落籌備會推選主席、總幹事，與相關單位爭取，拿回土地使用權等相關權益。

石門水庫農民低收入戶

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