剷掉新街溪海口垃圾山 環保局：竟達桃園1/3垃圾量

2019-06-30 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市許厝港國家濕地保護區的新街溪出海口遭廢布廢棄物汙染，遭網友諷「第三世界景象」，市府環保局海岸管理處月初與內政部會勘後火速調派大型機具進場開挖，海管處長林立昌今天下午表示，機具清理不到30天就將新街溪口堆積廢布廢棄物山丘剷平，清出廢棄物高達335公噸，相當於桃園市每日產生的三分之一垃圾量，十分驚人。

今年5月底連續大雨，大園許厝港濕地的新街溪出海口沖出大量廢布等廢棄物，網友PO照諷「第三世界景象」，引起社會關切，市府環保局與內政部會勘協助調派大型機具進場開挖趕工，環保局長呂理德表示，新街溪出海口堆積垃圾能在30天內火速清理，感謝海岸巡護志工、市民假日淨灘，及環保署支援挖土機及抓斗車，

機具操作人員趕在6月27日清理所有廢棄物，讓海岸線再度恢復乾淨。