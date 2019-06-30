保全公司辦公室入口是咖啡館 工作氣氛和效率加分

2019-06-30 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市富鄰保全公司成立9年，日前遷往桃園區慈文路300多坪的新辦公室，寬敞的工作空間、會議室、訓練場地讓來賓印象深刻，尤其進保全公司先經過「角落」咖啡館更讓一般上班族羨慕，因為員工可以在這裡享受優惠的簡餐，客戶來訪也能在此輕鬆聊，公司營造不同的上班氣氛，也能提高工作效率。

「角落」咖啡館也對外營業，不過更重要的色是訓練員工的場地，因為保全公司不少客戶是豪宅大樓，健身房、泳池、三溫暖、交誼廳不同的場域都有吧檯服務，不少住戶本身就是公司的CEO，對自己住家管理要求高，保全公司除了做好高規格警衛安全工作，公共活動空間的吧檯規畫也一樣重要。

鄭一鳴原本經營補教業，本業穩固以後不但積極參與公益活動，經營方向也多元化涵蓋保全、物業、房產等企業，「富鄰保全9歲了，我們從什麼都不懂的開始，一路走到現在」，喬遷典禮上，鄭一鳴分享創業心得，指出在大環境不景氣、社會民粹的氛圍下，公司克服了種種的困難與磨練，建立了目前一點小規模。

但是鄭一鳴不以此為滿足，禮聘退休將領副參謀總長馬自勇任公司總經理，使公司更上軌道，他強調公司還有些不完美，仍然有許多細節要改進，「這些正是我們不斷努力前進的動力」。

喬遷也意味新階段的開始，公司全體菁英幹部朝向下一個重大目標前進，鄭一鳴、馬自勇提出「落實督導管理」、「強化在職訓練」以及「確實執行獎懲」3大工作方針，要將富鄰保全提升為桃園在地第一大品牌。

鄭一鳴勉勵並期許富鄰全體的工作伙伴，要不斷的自我要求及學習成長，用心做好每一項公司交付任務、努力達成每位業主的要求與指令，希望公司的3大工作方針從搬新家這一刻開始，無畏挑戰確實永續執行下去，用最佳的工作表現來証明自我的存在價值。