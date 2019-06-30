親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融觸身球無礙續先發 火腿要止5連敗

川普、文在寅證實：今日下午將與金正恩 在非軍事區見面

保全公司辦公室入口是咖啡館 工作氣氛和效率加分

2019-06-30 12:25聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市富鄰保全公司成立9年，日前遷往桃園區慈文路300多坪的新辦公室，寬敞的工作空間、會議室、訓練場地讓來賓印象深刻，尤其進保全公司先經過「角落」咖啡館更讓一般上班族羨慕，因為員工可以在這裡享受優惠的簡餐，客戶來訪也能在此輕鬆聊，公司營造不同的上班氣氛，也能提高工作效率。

「角落」咖啡館也對外營業，不過更重要的色是訓練員工的場地，因為保全公司不少客戶是豪宅大樓，健身房、泳池、三溫暖、交誼廳不同的場域都有吧檯服務，不少住戶本身就是公司的CEO，對自己住家管理要求高，保全公司除了做好高規格警衛安全工作，公共活動空間的吧檯規畫也一樣重要。

鄭一鳴原本經營補教業，本業穩固以後不但積極參與公益活動，經營方向也多元化涵蓋保全、物業、房產等企業，「富鄰保全9歲了，我們從什麼都不懂的開始，一路走到現在」，喬遷典禮上，鄭一鳴分享創業心得，指出在大環境不景氣、社會民粹的氛圍下，公司克服了種種的困難與磨練，建立了目前一點小規模。

但是鄭一鳴不以此為滿足，禮聘退休將領副參謀總長馬自勇任公司總經理，使公司更上軌道，他強調公司還有些不完美，仍然有許多細節要改進，「這些正是我們不斷努力前進的動力」。

喬遷也意味新階段的開始，公司全體菁英幹部朝向下一個重大目標前進，鄭一鳴、馬自勇提出「落實督導管理」、「強化在職訓練」以及「確實執行獎懲」3大工作方針，要將富鄰保全提升為桃園在地第一大品牌。

鄭一鳴勉勵並期許富鄰全體的工作伙伴，要不斷的自我要求及學習成長，用心做好每一項公司交付任務、努力達成每位業主的要求與指令，希望公司的3大工作方針從搬新家這一刻開始，無畏挑戰確實永續執行下去，用最佳的工作表現來証明自我的存在價值。

富鄰保全遷至桃園區慈文路419號，28日揭牌啟用當天，桃園市多位校長、家長會長協會和社團負責人都到場祝賀。

富鄰特勤保全都經過嚴格的訓練。記者鄭國樑／攝影
富鄰特勤保全都經過嚴格的訓練。記者鄭國樑／攝影
分享
萬美玲（中）致詞時肯定鄭一鳴（右）事業有成，還請來前副參謀總長馬自勇（左）出任總...
萬美玲（中）致詞時肯定鄭一鳴（右）事業有成，還請來前副參謀總長馬自勇（左）出任總經理發揮管理長才。記者鄭國樑／攝影
分享
鄭一鳴勉勵富鄰全體的工作伙伴，要不斷的自我要求及學習成長，用心做好每一項公司交付...
鄭一鳴勉勵富鄰全體的工作伙伴，要不斷的自我要求及學習成長，用心做好每一項公司交付任務。記者鄭國樑／攝影
分享
富鄰保全公司的「角落」咖啡館也是訓練員工管理吧檯的場域，鄭一鳴（前左）常約不同事...
富鄰保全公司的「角落」咖啡館也是訓練員工管理吧檯的場域，鄭一鳴（前左）常約不同事業體幹部在這裡談公事。記者鄭國樑／攝影
分享
富鄰保全喬遷熱鬧揭牌，市議員萬美玲（右5）等人到場祝賀，現場高人氣也代表董事長鄭...
富鄰保全喬遷熱鬧揭牌，市議員萬美玲（右5）等人到場祝賀，現場高人氣也代表董事長鄭一鳴（右6）長時間投入公益獲肯定。記者鄭國樑／攝影
分享
走進富鄰保全公司會先經過「角落」咖啡館。記者鄭國樑／攝影
走進富鄰保全公司會先經過「角落」咖啡館。記者鄭國樑／攝影
分享

保全咖啡館

相關新聞

中山國小收編流浪貓 孩子養貓學動保

2019-06-29 23:34

竹市將軍村 眷舍變生活圖書館 老眷村添書香

2019-06-29 23:32

創意賽護鄉土 平鎮客家義軍再現抗日戰役

2019-06-29 23:29

雪霸國家公園27歲 中央大學送上「宇宙」生日禮

2019-06-29 23:27

桃園居家托嬰 議員批媒合率低 社會局：會鼓勵新血加入

2019-06-29 23:23

超消暑！竹市府前廣場噴水設施開放 清涼一夏

2019-06-29 19:11

將軍村開放圖書資訊園區開幕 打卡新熱點

2019-06-29 17:19

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

734台斤大南瓜好吸睛 湖口瓜瓜節周末登場

2019-06-29 13:05

苗縣環保績優志工夫妻、祖孫一起做環保 啦啦隊展創意

2019-06-29 12:17

一窺北勢泰雅族服飾傳統配件 苗栗泰雅文物館展出

2019-06-29 10:46

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

長榮宣布協商破局！「勞資無共識 無法簽團協」工會聲明繼續罷工

2019-06-29 21:06

協商破局！長榮空服員繼續罷工 工會3點聲明

2019-06-29 21:24

多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕

2019-06-29 15:39

工會幹部哽咽致歉誤判情勢 稱一心只想把大家安全帶回家

2019-06-29 13:42

韓國瑜押愛將止血！屬下出包下場慘 只有一人愈辭官愈大

2019-06-30 08:00

空服員同意罷工結束 長榮：最慢7月底前恢復所有航線

2019-06-29 16:11

18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

2019-06-30 10:34

慢跑到最後？罷工靈魂「廖廖」一語料中

2019-06-30 00:33

影╱川習會後記者會 川普：將允許美國公司出售設備和產品給華為

2019-06-29 16:05

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是飼育員忘記將門鎖上

2019-06-29 18:27

長榮空服員破紀錄罷工 勞團：空服員工會「慘勝」

2019-06-29 19:31

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 15:18

長榮一破局就發聲明...認知差距大 談判更難了

2019-06-30 00:32

長榮空服員罷工7月2日結束？ 專家這樣看

2019-06-30 10:17

郭台銘開支票：所有新生兒出生到六歲 由國家幫你養

2019-06-29 16:35

熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top