將軍村開放圖書資訊園區開幕 打點新熱點

2019-06-29 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



「將軍村回來了！」新竹市將軍村開放圖書資訊園區今天開幕，包括百歲將軍鄭立軍夫婦等老住戶回來熱鬧憶當年，市長林智堅說，1期工程完成3棟眷舍變身生活里院、修復館及慢食學院，續推2期12棟眷舍修復，約需1億6千萬元，經費仍有缺口，參加開幕活動的文化部長鄭麗君當場允諾2期修繕經費會配合到底。

林智堅說，1958年823砲戰後，政府為照顧第一線保家衛國的將領及家眷建造金城新村，共有89戶，他上任後僅存15戶都是將領級的住家，依美軍顧問團宿舍規畫，格局方正都有庭院及大樹，很具特色卻面臨拆除，他覺得可惜極力保留，登錄為歷史建築全面保存，並推動將軍村開放圖書資訊園區計畫。

他說，將軍村修復工程修舊如舊，可以保存的都盡量保存、修繕，1期完成生活里院、修復館及慢食學院，其中修復館有花藝團隊進駐，未來會安排很多課程，將軍村鄰近清交大，總圖也在推動中，開放圖書資訊園區透過資訊網路系統與清交大等大學資源連結，也以生活圖書館為概念，讓市民透過體驗來學習，了解眷村的歷史與生活文化。

鄭麗君說，她上任不久就到過金城新村，如今喜迎將軍村回來了，看到許多老將軍也回來讓她非常感動，她認為眷村文化的記憶應是全民的生活記憶，中央與地方應攜手努力保存，開放圖書資訊園區保留老靈魂注入新活力，讓眷村又成為大家共同的生活場域，是文化保存中以創意保留記憶最好的示範。

配合開幕活動，文化局今明兩天在園區安排主題論壇、開幕展覽、串門子市集、走讀將軍村園區導覽、家電駐點修理站、厚土堆肥體驗等活動，湧入不小遊客參觀、拍照，鄭麗君也由林智堅陪同參觀園區。