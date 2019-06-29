平鎮戰祭結合田園障礙競賽 展現乙未精神

2019-06-29 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2019乙未客家戰役文化季平鎮戰祭活動，今天上午在平鎮區鎮興里自行車步道展開，舉辦田園障礙競技賽，有4人忠義戰士障礙路跑賽、2人小小勇士親子障礙賽，還特別加入補給車競速障礙賽。

比賽由平鎮區各單位製作的補給車，參加推車越路障關卡賽揭開序幕，各里別發揮創意製作的物資補給車，象徵當年客家先民同心協力，保鄉衛土之精神。

障礙路跑賽中，也加入性別平等關卡，透過關卡的設計，傳達乙未戰爭女性角色的重要性，現場賽況激烈，各隊無不卯足全力爭取冠軍，加油民眾為各自隊伍熱烈歡呼。

客委會副主委范佐銘表示，台灣在1895年發生抗日戰爭，在桃園地區的安平鎮之役，是非常重要的戰役，此次桃園市政府客家局與平鎮區公所辦理的「2019乙未客家戰役文化季-平鎮戰祭」活動，就是希望透過這樣的活動，發揮客家團結精神，讓大家認識接觸到客家，了解台灣客家多元文化的貢獻，展現客家團結精神。