平鎮戰祭結合田園障礙競賽 展現乙未精神
2019乙未客家戰役文化季平鎮戰祭活動，今天上午在平鎮區鎮興里自行車步道展開，舉辦田園障礙競技賽，有4人忠義戰士障礙路跑賽、2人小小勇士親子障礙賽，還特別加入補給車競速障礙賽。
比賽由平鎮區各單位製作的補給車，參加推車越路障關卡賽揭開序幕，各里別發揮創意製作的物資補給車，象徵當年客家先民同心協力，保鄉衛土之精神。
障礙路跑賽中，也加入性別平等關卡，透過關卡的設計，傳達乙未戰爭女性角色的重要性，現場賽況激烈，各隊無不卯足全力爭取冠軍，加油民眾為各自隊伍熱烈歡呼。
客委會副主委范佐銘表示，台灣在1895年發生抗日戰爭，在桃園地區的安平鎮之役，是非常重要的戰役，此次桃園市政府客家局與平鎮區公所辦理的「2019乙未客家戰役文化季-平鎮戰祭」活動，就是希望透過這樣的活動，發揮客家團結精神，讓大家認識接觸到客家，了解台灣客家多元文化的貢獻，展現客家團結精神。
客家局長何明光表示，今年活動特別製作旗艦級抗日補給車，並號召市民製作屬於各自庄頭的補給車參與盛會，藉此增進民眾對乙未戰爭的認識，了解當年補給的實況與意義，並紀念客庄先民的義勇精神。周邊也規畫乙未戰爭歷史知識有獎問答擂台、戰役童玩DIY、VR單車體驗、AR尋寶遊戲等。
留言