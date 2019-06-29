親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

水果削除爛掉的部分還能吃嗎？你應該改掉的4種習慣

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

平鎮戰祭結合田園障礙競賽 展現乙未精神

2019-06-29 16:08聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019乙未客家戰役文化季平鎮戰祭活動，今天上午在平鎮區鎮興里自行車步道展開，舉辦田園障礙競技賽，有4人忠義戰士障礙路跑賽、2人小小勇士親子障礙賽，還特別加入補給車競速障礙賽。

比賽由平鎮區各單位製作的補給車，參加推車越路障關卡賽揭開序幕，各里別發揮創意製作的物資補給車，象徵當年客家先民同心協力，保鄉衛土之精神。

障礙路跑賽中，也加入性別平等關卡，透過關卡的設計，傳達乙未戰爭女性角色的重要性，現場賽況激烈，各隊無不卯足全力爭取冠軍，加油民眾為各自隊伍熱烈歡呼。

客委會副主委范佐銘表示，台灣在1895年發生抗日戰爭，在桃園地區的安平鎮之役，是非常重要的戰役，此次桃園市政府客家局與平鎮區公所辦理的「2019乙未客家戰役文化季-平鎮戰祭」活動，就是希望透過這樣的活動，發揮客家團結精神，讓大家認識接觸到客家，了解台灣客家多元文化的貢獻，展現客家團結精神。

客家局長何明光表示，今年活動特別製作旗艦級抗日補給車，並號召市民製作屬於各自庄頭的補給車參與盛會，藉此增進民眾對乙未戰爭的認識，了解當年補給的實況與意義，並紀念客庄先民的義勇精神。周邊也規畫乙未戰爭歷史知識有獎問答擂台、戰役童玩DIY、VR單車體驗、AR尋寶遊戲等。

客委會副主委范佐銘（中）、客家局長何明光（左）與平鎮區長鄭詩鈿（右），共同拉引旗...
客委會副主委范佐銘（中）、客家局長何明光（左）與平鎮區長鄭詩鈿（右），共同拉引旗艦級補給車宣示平鎮戰祭比賽開跑。圖／桃園市客家事務局提供
分享
桃園平鎮戰祭田園競賽，各里參加補給車障礙競速賽隊伍，卯足全力參與競賽爭取榮耀。圖...
桃園平鎮戰祭田園競賽，各里參加補給車障礙競速賽隊伍，卯足全力參與競賽爭取榮耀。圖／桃園市客家事務局提供
分享
桃園平鎮戰祭田園競賽，各里製作的戰役補給車，花樣造型琳瑯滿目。圖／桃園市客家事務...
桃園平鎮戰祭田園競賽，各里製作的戰役補給車，花樣造型琳瑯滿目。圖／桃園市客家事務局提供
分享

抗日戰爭路跑

相關新聞

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

734台斤大南瓜好吸睛 湖口瓜瓜節周末登場

2019-06-29 13:05

苗縣環保績優志工夫妻、祖孫一起做環保 啦啦隊展創意

2019-06-29 12:17

一窺北勢泰雅族服飾傳統配件 苗栗泰雅文物館展出

2019-06-29 10:46

竹市小小獸醫夏令營 開放報名

2019-06-28 23:54

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

竹縣重啟SBIR 最高補助百萬

2019-06-28 23:41

照顧弱勢族群 他們捨得

2019-06-28 23:36

全台首件 桃園客語公文… 看字讀音

2019-06-28 23:32

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29

鼓勵學生暑假捐血 送飲料袋

2019-06-28 23:27

桃園議員批滲眉埤排汙水 環局反駁

2019-06-28 23:25

扶輪社捐環保捐血車 不排廢氣

2019-06-28 23:23

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

行動服務列車抵竹縣 邱豐光訪峨嵋、湖口

2019-06-28 17:39

影／桃園復興台七線 榮華段坍方交通中斷

2019-06-28 17:10

暑假來苗栗 夏日限定農遊路線

2019-06-28 12:56

辨別食品添加物 桃園「食安教育營」7月1日免費報名

2019-06-28 12:49

10元起跳！桃市廢棄物搖身變環保家具 29日起開賣

2019-06-28 11:42

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

高雄登革熱疫情發燒 台塑老董出手相助

2019-06-29 12:13

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

美食新天地／接地氣碳烤牛排 味蕾大滿足

2019-06-29 00:18

永和福和橋電梯完工啟用 雙北通行真Easy

2019-06-29 13:52

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

北市oBike爛帳 議員憂全民埋單

2019-06-28 23:22

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

基隆公車處故事 日治時民營公共馬車

2019-06-29 00:03

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13

追劇《冰與火》 淡水民眾抽中北愛爾蘭之旅

2019-06-28 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top