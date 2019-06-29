FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



國立交通大學USR推動辦公室與中華大學觀光與會展學系今起至7月7日在新竹市舊城區舉辦FUN舊城-盛夏漫時光活動，以竹材在北大公園、護城河等搭建大型的構築，造形特殊吸引不少民眾照影，市長林智堅歡迎大家來欣賞學生的工藝之美，感受年輕學子龐大的創作能量。

FUN舊城-盛夏漫時光活動今天在北大公園開幕，活動以大學社會責任、舊城文化及地方創新為核心，結合舊城故事、構築、周末限定活動、常設性活動及美學展覽為設計理念的五大特色，利用闖關、體驗等方式，讓民眾在活動中深入了解、重新認識舊城區。

中華大學、交通大學、香港中文大學及實踐大學4所大學跨校合作，以竹子為題材創作4座大型的竹構築，其中位於隆恩圳開放廣場的Wind Bow Pavilion─揚流之穹作品以故事屋方式呈現，打造親子共讀同樂的空間。

親水公園的TOROO作品位於護城河的末端，展現出編織般的柔軟優美型態；北大公園的一葉A Leaf與聲之雲Voice Cloud兩大構築，則成為周末的表演舞台，並在特定時間發散朦朧水霧，創造夜間多元的光影視覺效果。

交大跨領域設計科學研究中心也在北大公園設立創意行動基2.0，是一個模組化、可移動的實驗室，結合團隊研發的溫控節能構造、微氣候控制核心、自動太陽能追日系統、電子紙互動遮陽系統等，讓室內空間以最少的能源提供最舒適的生活空間，是運用太陽能供應用電，兼具美學與環保的綠色能源屋，也是這次活動的展示空間與舞台。