為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨立委陳學聖上午在臉書貼文，他常走的三元一街捷徑，居民反映可能因為手機導航，似乎容易使得大卡車誤入歧途卡住、不易通過，建議桃園市政府勘查該路段，禁止大型聯結車進入，他會儘速來安排。

不過，貼文一出立刻有網友踢館說，「這條路本來就禁止3.5噸以上的車輛通行」。桃園市議員王浩宇也留言嗆聲，「不用安排了，這條路本來就是禁止大貨車進入，已經很久了，你對地方到底有多不了解？」

陳學聖也不甘示弱點名王浩宇回應，「注意文字，是有人反映，我要安排會勘，顯然問題不在告示牌有無，而是現況要解決。歡迎有空來實地開一趟，鍵盤酸文，是解決不了居民的苦。告訴你，我還是要辦會勘，再告訴你，這本不是立委的事，是市府、議員的職責，你也去拜託你的麻吉市長，可能快一些。」

許多網友也貼文酸，「覺得很可憐每次要作秀都被打臉，不僅開車走捷徑、連政治也走捷徑」、「路不熟想做秀被打臉，笑死」。陳學聖則回文，「不用酸了，來開一趟」。

也有網友持平指出，「很多時候不是有沒有設牌子的問題，而是駕駛人粗心或故意。高速公路速限牌子從北到南幾百面，每天被拍照開罰大概也幾百件吧？這段道路我也曾開過，也看過有大貨車開，實在很不妥。因為大貨車、大卡車一來，會車難，有時候都很怕機車或小汽車被擠到，不希望真的出人命才來檢討。