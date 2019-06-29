734台斤大南瓜好吸睛 湖口瓜瓜節周末登場

2019-06-29 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



正值瓜果類蔬菜的產季，新竹縣湖口鄉農會本周末在好客文創園區舉辦瓜瓜節產業文化活動，除展售盛產的西瓜、南瓜及市集，還有手工DIY及多樣表演，現場最大的亮點是展示的734台斤的大南瓜，讓許多民眾爭相拍照留念。

湖口鄉農會理事長羅世鈞表示，湖口鄉農耕面積2100百公頃，其中瓜果類蔬菜約200公頃。一年兩期作的西瓜、洋香瓜各占20公頃，地瓜12公頃，南瓜10公頃，大多在6月中旬陸續採收。為鼓勵農民轉作高經濟作物，特別策畫湖口鄉瓜瓜節，展售促銷香甜多汁的瓜果。

為期2天的活動除安排社區歌舞表演、二手公益市集、闖關遊戲以及南瓜黏土、南瓜鑰匙圈創意手工DIY，現場並展示734台斤亞特蘭大品種的大南瓜、多種造型南瓜等。

現場也展示了由農民何秋濱種出的307台斤南瓜，他惋惜地說，自己原本有機會種出比734台今還大的南瓜，可惜5月17日的豪大雨，讓當時原本已經超過600台斤的大南瓜泡水報銷，只剩下307台斤的南瓜。

何秋濱說，自己原本是開公司做生意，去年交棒給兒子退休後，在相關活動看到大南瓜進而產生興趣，對種植南瓜是外行的他開始到處請教、鑽研，立志也要種出超級大南瓜，去年第一次種就種出600多台斤的大南瓜，還參加了全國比賽獲得第7名。