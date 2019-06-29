大肚國小射箭隊出國參賽 弓箭託運成難題

2019-06-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣大肚國小射箭隊日前接連拿下總統杯、青年杯兩項全國大賽冠軍，獲邀參加7月在馬來西亞舉辦的國際青少年射箭公開賽，但出國經費及弓箭如何上飛機成了難題，幸好學校在比賽前夕爭取到企業捐助10個硬殼行李箱，解決選手比賽器材的托運問題。

校長彭源正表示，射箭隊成立於1998年，迄今已有21年，這群「小神射手」從三年級就開始接受射箭訓練，每天放學、假日及寒暑假都必須練習，但辛勤苦練也讓他們多次在全國賽事中拿下前3名佳績，2004年還曾代表台灣參加美國第120屆國際射箭賽，並囊括青少年男、女子組前3名，為台爭光。

射箭隊也在去年底的總統杯拿下國小組混雙賽冠軍，在今年3月的青年杯拿下國小男子組團體賽冠軍，優異的表現贏得各界關注，並獲邀參加下個月在馬來西亞舉辦的國際青少年射箭公開賽。

彭源正說，16名射箭隊隊員的參賽經費，除了學生家長經濟能力範圍內能自付的部分外，原本還不足30萬，所幸在縣議員張良印等地方人士大力協助下，爭取到各界的資助，以及凱麗斯企業捐助的10個硬殼行李箱，讓弓箭等比賽器材能順利托運，不過，目前仍有約10萬元的缺口。