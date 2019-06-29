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苗縣環保績優志工夫妻、祖孫一起做環保 啦啦隊展創意

2019-06-29 12:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣環保局今在新港國中小舉辦「108年活力苗栗環保志（義）工績優表揚暨趣味競賽」，表揚環保志工小隊、環保志工與環保家庭，環保家庭有祖孫檔、夫妻檔與姐妹檔，現場舉辦環保啦啦隊比賽，各鄉鎮市創意無限，結合在地意象，大湖的草莓、三義雲火龍，展現活力。

苗縣環保局表揚縣內30隊績優環保志工小隊，苗縣三叉河登山會環保志工小隊，榮譽會長林慶發說，登山會成立20年，固定維護三義鄉三角山及三通嶺登山步道，每月舉辦小淨山、每季大淨山及割草。

林慶發說，颱風過後，會員們協助登山步道復原，每年辦理全鄉親子淨山健行，會員現有4、50人，除了苗縣民外，也有外縣市的山友，「地球只有一個，大家一同愛護」。

苗栗縣環保志工講師團團長張進興獲頒績優環保志工，71歲張進興18年前加入環保志工行列，協助環境教育推廣，他從不會電腦到自製環境教育教材，取得環保署環境教育認證，致力在學校、社區推動環教育工作。

環保家庭表揚部分，環保局指出，環保家庭大多數是夫妻檔，希望邀請家中年輕成員組成環保家庭一同加入，今表揚環保家庭，有唯一一對祖孫檔，苑裡鎮舊社社區環保志工小隊，蘇李秀桂帶著國中一年級的孫子蘇奕菖一同擔任環保志工，協助社區清掃，蘇李秀桂說，孫子小學四年級開始跟著她一起做志工，每月月初清晨6點打掃社區。

現場舉行環保啦啦隊比賽，各社區創意無限，大湖鄉的環保志工，用舊報紙做出大湖草莓意象，三義鄉則是結合雲火龍意象，創意無限。

苗栗縣長徐耀昌說，各鄉鎮市環保志工齊聚同樂，展現創意、活力、團結與向心力，一同創造團隊新價值，也希望激發更多正面力量，鼓勵大家加入環保志工行列，守護居住的幸福苗栗。

苗栗縣三叉河登山會環保志工小隊獲頒績優環保志工小隊。記者劉星君／攝影
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環保啦啦隊比賽，苗縣各社區展現創意。記者劉星君／攝影
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苗栗縣三叉河登山會環保志工小隊獲頒績優環保志工小隊。記者劉星君／攝影
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苗栗縣苑裡鎮舊社社區環保志工小隊祖孫檔蘇李秀桂（右三）帶著國一的孫子蘇奕菖（右四...
苗栗縣苑裡鎮舊社社區環保志工小隊祖孫檔蘇李秀桂（右三）帶著國一的孫子蘇奕菖（右四） 一同當志工，今獲頒環保家庭獎。記者劉星君／攝影
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苗栗縣環保志工講師團長張進興獲頒績優環保志工個人獎。記者劉星君／攝影
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