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新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29聯合報 記者周宗禎╱即時報導

文化部及台南市政府文化局、新化區公所為鼓勵居民主動參與在地公共事務，規畫於7月13日、20日在新化區聯合活動中心召開「住民大會」，

今天舉辦提案說明會，請來清華大學社會研究所助理教授林祐聖解說為什麼要舉辦這樣的活動，還有這樣的活動對在地人有什麼好處。

主辦單位歡迎年滿16歲以上設籍或就學、就業、居住在新化區民眾參加「參與式願景工作坊」，參與「地方創生」願景討論，共同集思廣益提出讓新化更永續美好的創意營造方案，創造工作機會與更好的生活環境，能夠吸引離鄉的子弟鄉親回鄉生活工作。

新化區公所為擴大參與社區營造，105年起就爭取文化局文化部的經費補助，透過公民審議或參與式預算方案落實審議民主，討論出的方大多數人都能接受的提案，向上級爭取經費來落實。

區長吳金喜表示，本次參與式願景工作坊討論主題為「地方創生」，地方創生是源自日本、需要全民參與的跨領域工作，成功的關鍵在產官學研社全面參與、由下而上，先有社區的需求，然後才能凝聚成社區共識，讓企業投資故鄉共同協助地方發揮特色，促進城鄉及區域均衡適性發展，增加在地人口及創造就業機會。

新化區公所歡迎鄉親報名參加這次的住民大會，提出讓新化更好的方案，獲選方案將作為區公所施政方向的重要參考。

公所表示，將藉由提案說明會、住民大會、提案諮詢工作坊及公民投票等程序操作，讓更多的民眾認識並實際接觸審議民主，踴躍提出對未來想像並透過討論形成方案，一起計畫完成地方公共事務。

住民大會報名方式採1.網路報名：網址「https://is.gd/JyCw9O」、2.傳真報名：下載附件報名表後回傳至06-5908704、3.臨櫃報名請親至新化區公所服務台。為擴大民眾參與，每位參加者限報名1場。現場提供飲料及甜點，並贈送精美小禮物。

林祐聖指出，「參與式願景工作坊」作為創新社區營造模式，將公共議題審議及決策權利開放至每個社區居民，由議事主持人引導每個參與討論者皆有公平機會發表意見。透過願景工作坊讓更多社區居民參與公共事務。逐步累積社區的基礎能量，共同思考社區的發展方向及解決問題的合作能力，引導出更多關心公共事務、參與藝文活動的公民，共同營造永續宜居的新化。

新化區公所爭取召開住民大會，今辦提案說明會鼓勵參與。記者周宗禎/攝影
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新化區公所爭取召開住民大會，今辦提案說明會鼓勵參與。記者周宗禎/攝影
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願景社區營造

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