花田喜爆米花 夫妻創業不忘初心做公益

2019-06-28 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣劉威成、張睿芸夫妻4年前創立「花田喜爆米花」，從原料到包裝設計，一手包辦，原是上班族的張睿芸喜愛團購美食，受到信仰影響，參與教會募款活動、幫助弱勢孩童，讓她萌生「創業可以賺更多錢，有能力幫助學童」，創業至今，每月固定捐款10％的營收給公益社福團體。

妻子張睿芸說，本身是基督徒，平常跟教會幫助弱勢團體，希望能更有能力去幫助弱勢，在跟先生討論後決定創業。劉威成說，創業後決定賣爆米花，嚴選食材原料，以養生、健康為取向，採用甜度僅有蔗糖的4到5成的海藻糖，「希望消費者吃到爆米花零負擔」。

花田喜爆米花的鐵盒包裝也有寓意，張睿芸說，每個鐵盒圖案都有故事性，台灣地圖罐、動物派對、成長罐等，與台灣設計師合作，每半年換一次鐵盒包裝。

創業過程中，遇到重重困難，張睿芸說，創業每一天都是挑戰，跟以往上班族觀念很不一樣，也在過程中發現，「我們是真的有能力可以幫助人」。

劉威成說，他與太太分工合作，太太負責行銷，他負責產品研發與品管。每當遇到困難瓶頸時，「莫忘初衷才是最大動力，不要忘了當初創業的契機」。