議員控滲眉埤汙水外排 桃環保局反駁

2019-06-28 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市大園、蘆竹交界的滲眉埤因遭受宇鴻焚化爐汙染，105年被市府列為控制汙染場址，國民黨市議員舒翠玲接獲陳情，今天在議會黨團控訴埤塘閘門未關，汙水直接排放至排水系統，也懷疑焚化爐汙水溢流至灌溉溝渠，直言市府太離譜未做好管制，衝擊環境健康。

市府環保局澄清，滲眉埤出水閘門未關，是因地方擔心大雨淹水才開放，且該處為土壤受重金屬汙染，不會因為雨水逕流再擴大汙染，之後將在雨後採水化驗，化解民眾疑慮，不過目前水汙法針對流經土壤汙染管制區的雨水未有規範，環保局將建議中央機關納入管制參考。

另，滲眉埤上游排水包含蘆竹排水等3條水路，皆途經滲眉埤南側導水專渠排水進入下游區域菓林排水，再進南崁溪，絕無流入灌溉溝渠或農田，焚化爐也早已停工，並無排汙可能。

議會國民黨團書記長梁為超、副書記長舒翠玲與市議員詹江村昨開記者會，舒翠玲播放現場多段影片指控，滲眉埤出水閘門未關，形同埤塘儲水直往下游排水系統，且宇鴻科技的汙染水源未做好足夠阻擋，溢流至一旁灌溉水溝，她認為，此控制汙染場址被戴奧辛與重金屬汙染，依法不可外運、擴散，如今市府整治出現破口，市府應儘速亡羊補牢，勿讓汙水擴散。

舒說，周邊居民向她陳情，指前陣子豪大雨來，水位高漲，此形同讓汙水任意漫流，「市府管制何在？令人憂心」詹江村、梁為超也提到，RCA地下水汙染整治工作，十多年來尚未完成，滲眉埤整治迄今未完成，尤其滲眉埤未來規畫作為機捷綠線北機廠，也可能耽誤進度。