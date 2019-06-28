影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局今天簽署並發出，全台灣首份用客語文字書寫的公文書。客語公文已發函客語薪傳師，鼓勵開辦客語班、也發函客家重點發展區區公所，推動客語能力中高級認證獎勵辦法，創造公文史上首份客語公文，別具意義。

客家委員會於去年底發布「客語為通行語實施辦法」，規定客語為通行語地區的政府機關、學校及公營事業機構，得以客家文字書寫公文書。

桃園市市長鄭文燦同時為桃園市客家事務輔導團召集人，去年3月召開會議時，將「發布客語公文」列為108年推動客語友善環境策略之一，由客家局邀集相關單位研議執行。

客家局長何明光表示，製發客語公文，以「看字讀音」概念，讓讀公文者可以直接用客語唸出，但是囿於公文力求「簡淺明確」，兩者在文字斟酌及遣詞用字上不易。為求客語公文的文字正確及專業性，由桃園市客語薪傳師翻譯後，再聘請專家學者審查。

客語薪傳師古美珠及鄒欣倫表示，能看到首份客語公文，覺得十分親切，也很開心感動，客語推廣需更加生活化，使用客語公文書，更貼近客家日常生活語彙。