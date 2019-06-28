弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



暑假即將到來，桃園市教育局規畫學校和店家及企業合作，提供家境清寒的學生每日50元愛心午餐，只要拿著學校發出的餐券到指定店家中，即可兌換等值商品，建德國小便和附近麵包店58號烘焙合作，老闆更自己加碼把50元餐點升級成80元，再提供30元的麵包當點心，今日教育局長高安邦更蒞臨店家頒發獎狀表揚愛心。

58號烘焙的老闆黃文璋表示，會和建德國小合作提供愛心，是因緣際會下看到學生露出渴望的表情，才決定主動去聯繫建德國小，詢問有無需要幫助，更和校方取得弱勢學生生日，在生日當天提供弱勢學生一個蛋糕來慶生，目前店家兌換餐券的模式為，只要學生持學校發的餐券到店內就可兌換50元餐點，為了讓學生多吃一點，更加碼把50元餐盒升級成80元，並額外提供30元麵包當點心，且無論50元的餐券是否在其他店家兌換過，都仍然可以到58號烘焙換點心。

現場有兩名使用過餐券的弱勢學生，他們說覺得58號烘焙的麵包「很香、很Q彈、很順口」，黃文璋則表示，他最感動的一件事是拿到弱勢學生的感謝小卡，讓所做一切都覺得很值得。目前和建德國小已經合作近一年時間，教育局長高安邦今天也到店內頒獎給黃文璋表揚愛心。