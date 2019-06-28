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弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

暑假即將到來，桃園市教育局規畫學校和店家及企業合作，提供家境清寒的學生每日50元愛心午餐，只要拿著學校發出的餐券到指定店家中，即可兌換等值商品，建德國小便和附近麵包店58號烘焙合作，老闆更自己加碼把50元餐點升級成80元，再提供30元的麵包當點心，今日教育局長高安邦更蒞臨店家頒發獎狀表揚愛心。

58號烘焙的老闆黃文璋表示，會和建德國小合作提供愛心，是因緣際會下看到學生露出渴望的表情，才決定主動去聯繫建德國小，詢問有無需要幫助，更和校方取得弱勢學生生日，在生日當天提供弱勢學生一個蛋糕來慶生，目前店家兌換餐券的模式為，只要學生持學校發的餐券到店內就可兌換50元餐點，為了讓學生多吃一點，更加碼把50元餐盒升級成80元，並額外提供30元麵包當點心，且無論50元的餐券是否在其他店家兌換過，都仍然可以到58號烘焙換點心。

現場有兩名使用過餐券的弱勢學生，他們說覺得58號烘焙的麵包「很香、很Q彈、很順口」，黃文璋則表示，他最感動的一件事是拿到弱勢學生的感謝小卡，讓所做一切都覺得很值得。目前和建德國小已經合作近一年時間，教育局長高安邦今天也到店內頒獎給黃文璋表揚愛心。

得知不少學生有經濟上的困難、無法飽食午餐後，市政府提供911萬多的經費，讓206所學校中，共2939名弱勢孩子有愛心午餐可以吃，高安邦表示，從今年6月29日到8月29日開始放暑假，暑假期間讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，68所學校與附近愛心商家合作；138所學校與四大便利超商合作；而偏遠地區的學校則提供米、麵、飯糰等物資，讓學童能帶回去烹煮，目的都是為了讓孩童能度過開心的暑假。

桃園市教育局規劃學校和店家及企業合作，提供家境清寒的學生每日50元愛心午餐，只要...
桃園市教育局規劃學校和店家及企業合作，提供家境清寒的學生每日50元愛心午餐，只要拿著學校發出的餐券到指定店家中，即可兌換等值商品，。記者陳夢茹／攝影
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建德國小和附近麵包店58號烘焙合作，老闆更自己加碼把50元餐點升級成80元，再提...
建德國小和附近麵包店58號烘焙合作，老闆更自己加碼把50元餐點升級成80元，再提供30元的麵包當點心，今日教育局長高安邦更蒞臨店家頒發獎狀表揚愛心。記者陳夢茹／攝影
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建德國小便和附近麵包店58號烘焙合作，老闆更自己加碼把50元餐點升級成80元，再...
建德國小便和附近麵包店58號烘焙合作，老闆更自己加碼把50元餐點升級成80元，再提供30元的麵包當點心，今日教育局長高安邦更蒞臨店家頒發獎狀表揚愛心。記者陳夢茹／攝影
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