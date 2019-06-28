竹縣SBIR計畫重啟 最高補助100萬

2019-06-28 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了鼓勵中小企業推陳出新、發揮新意，新竹縣停辦4年的SBIR小型企業創新研發計畫重新啟動並成立推動辦公室，縣長楊文科表示，今年縣府聯合中央投入1139.5萬元，由各公司提案，申請每案最高100萬元的經費，辦公室也提供輔導諮詢、創新評估、資源轉介等功能，期望使中小企業更加活絡發展。

楊文科說，SBIR計畫非常符合新竹縣鄉親的需要，因為新竹縣有1萬7000多家的中小型企業，很多業者面對創新與創業的困難及挑戰時需要資助，縣府編列預算就是讓傳統產業、中小企業，面臨經營轉型的需求時，能給予更實質的幫助。

另外，楊文科也指出，為再創新竹縣30年榮景，成為「文化、科技、智慧城」，以「AI、綠能發展、觀光農業」為研發目標者，是今年計畫加分特別重點，優先鼓勵對象。

裕大農業生技股份有限公司是103年度執行計畫優良業者，經理劉興檀表示，當時在推廣關西仙草食品時，正好碰巧遇到SBIR計畫推行，此計畫不僅給予資金幫助，還有人力建議及輔導，協助打造「裕大關西黑蜜館」觀光工廠，開發系列導覽及DIY體驗課程，舉辦宣傳活動，吸引更多人潮、商機前來，打下了良好的營銷基礎。

新竹縣SBIR計畫即日起開始受理申請，收件截至7月31日，只要是新竹縣轄內中小企業都可申請，計畫經核定通過者，最高可獲100萬元補助。