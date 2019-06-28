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竹市小小獸醫夏令營年年秒殺 報名要搶快

2019-06-28 15:24聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市小小獸醫夏令營8月13日起一連兩天活動，市府今天安排小朋友為乳牛超音波檢查，宣導夏令營活動，即日起開放網路報名，只有30個名額，超額將抽籤，市長林智堅也宣布動物保護教育園區將在年底啟用，可以收容更多犬貓，提供更寬敞的空間，讓收容的犬貓獲妥善照顧，成為良好的生命教育場域，鼓勵認養取代購買。

市府連續4年舉辦小小獸醫夏令營，已培育90名動物親善大使，年年報名都秒殺，今年與元培醫事科大、香山牧場及農科院合作，上午由元培醫事科大協助，林智堅與東門國小小朋友以超音波儀器為2個月大的乳牛健檢，林智堅說，藉此讓孩子有機會了解動物身體的構造，也希望透過夏令營培育更多動保種子，讓孩子及早接觸動物，推廣生命教育向下扎根，未來不排除增加名額或寒假也開辦。

林智堅說，市府重視動保議題，增編動保所人員編制，動物保護教育園區也將在年底完工，為落實零撲殺政策，動保園區將有寬敞空間，發揮流浪貓犬安置功能，讓牠們獲得更好的照顧，歡迎大家認養取代購買。

市府產發處長吳甲天說，目前動保所收容70隻狗、20隻貓，收容空間有限，動保園區啟後，將可收容350隻狗、170隻貓，提供收容動物更好的醫療照護與生活品質、收容隔離杜絕疫病，還有動物行為訓練教室、戶外空間及生命教育場域，希望民眾多來參觀，學習如何與寵物相處，尊重生命，盼提高送養率。

小小獸醫夏令營兩天活動包括到香牛牧場體驗幫乳牛直腸健康檢查、獸醫師示範解說幫牛抽血及打預防針、餵牛吃草、觀摩牛糞尿分離處理及再利用，也到元培醫事科大寵物保健系操作超音波儀器掃描狗貓身體、寵物醫療及營養課程，體驗幫狗狗洗澡美容及使用寵物運動輔具，還有狗狗行為模式課程，參觀農科院了解豬出生、成長、屠宰及上市的一生，動物疫苗製造及生產等，報名至7月5日，7月8日抽籤，歡迎三至六年級學生踴躍報名，電洽03-5234853，報名網址：https://www.beclass.com/rid=22415955d020506c20cc

新竹市長林智堅（左二）與東門國小小朋友以超音波儀器為小乳牛健檢，宣傳小小獸醫夏令...
新竹市長林智堅（左二）與東門國小小朋友以超音波儀器為小乳牛健檢，宣傳小小獸醫夏令營活動。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅與東門國小小朋友一起宣傳小小獸醫夏令營活動。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅與東門國小小朋友一起宣傳小小獸醫夏令營活動。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅（左二）與東門國小小朋友以超音波儀器為小乳牛健檢，宣傳小小獸醫夏令...
新竹市長林智堅（左二）與東門國小小朋友以超音波儀器為小乳牛健檢，宣傳小小獸醫夏令營活動。記者黃瑞典／攝影
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