辨別食品添加物 桃園「食安教育營」7月1日免費報名

2019-06-28 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市衛生局每年寒暑假皆規劃食安營隊活動，今年「食安教育營」活動除提供給桃園市國中、國小學生報名參加，更開放校園教師報名參加。圖／衛生局提供 分享 facebook 暑假到來，桃園市衛生局今年暑假舉辦「食安教育營」活動，提供給桃園市國中、國小學生報名參加，活動中除了有豐富的食安知識，也規畫帶小朋友進入食品實驗室，了解食品檢驗過程及實作，觀察食品中常見的微生物，並學習如何辨識食品添加物及標示，活動全程免費，將於7月1日開放網路報名。

桃園市衛生局今年舉辦3梯次「食安教育營」活動，分別訂於7月24日、25日及30日，每梯次提供35名至40名的名額，全程免費。本次報名資格除了國中及國小組的小朋友之外，更開放學校教師可一同報名參加。

衛生局表示，在夏令營中會提供豐富的食安知識，並規畫進入食品實驗室中，帶領小朋友探索食品檢驗與實作，透過觀察食品中常見的微生物、螢光增白劑、著色劑等物質，還能在活動中學習如何辨識食品添加物、食用色素及標示。

本次夏令營除了進入實驗室外， 7月24日及30日分別到「亞洲植產農場」及「沛芳有機農場」學習食農教育，讓小朋友了解從農場到餐桌的食品安全，可以動手育苗DIY；7月25日抵達「江記文化館」直擊小小一顆黃豆是如何變成超市裡販售的豆腐乳，還能親自動手DIY完成屬於自己的豆腐乳，參與活動的「食安小先鋒們」，將會獲頒證書與福袋，將可帶著豐富知識與回憶滿載而歸。