10元起跳！桃市廢棄物搖身變環保家具 29日起開賣

2019-06-28 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府環保局在轄內打造9處「修惜站」，由專業師傅將收集來的廢棄物巧手改造為各式環保家具，包括腳踏車、小椅子、置物架、家具、家飾等，明天起在中壢大潤發開賣。圖／桃園市環保局提供 分享 facebook 垃圾變黃金！桃園市政府環保局在轄內打造9處「修惜站」，由專業師傅將收集來的廢棄物巧手改造為各式環保家具，明天起至7月7日為期9天，各修惜站將齊聚大潤發中壢店地下一樓聯合舉辦「點廢成金桃寶趣」活動，展售多樣再生物品與家具，10點開幕式還可買到多樣10元商品，開放搶購淘寶，現場也有手作課程，歡迎民眾創造屬於自己的環保風格小物。

環保局長呂理德說，桃園市設有9處修惜站，專門收集學校汰換的課桌椅、實木廢棄家具，及零件耗損的腳踏車等，交由師傅巧手改造、整修或重製為桌椅、櫃子、文創商品、腳踏車等，讓原本廢棄的物品煥然一新，相當受到民眾喜愛，也創造嶄新的價值，實踐循環經濟。

環保局明天起至7月7日每天早上10點至下午9點，在大潤發中壢店地下一樓舉辦點廢成金桃寶趣活動，展售多樣的再生物品，包括腳踏車、小椅子、置物架、家具、家飾等，明天早上10點開幕式，更備有多樣精美商品，均一價10元，限量50組，賣完為止，並邀來身障街頭藝人簡肇暉、張晉豪分別帶來造型氣球與二胡演奏，與大家同樂。