影／沒廢氣汙染、寬敞舒適 全台首輛環保捐血車亮相！

2019-06-28 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



一般捐血車營運時，排放廢氣往往引來居民抱怨，國際扶輪社3502地區號召社友捐贈1千多萬元捐血亭與環保捐血車「扶輪激勵一號」，今天在桃園藝文廣場旁舉辦啟用典禮，市長鄭文燦親自出席剪綵；這輛環保捐血車採用外接電源，不靠油料發動，因此營運時完全不排廢氣，車內捐血空間也寬敞舒適，新車亮相後吸引不少民眾詢問，預計9月份正式開放捐血。

國際扶輪3502地區總監沈文灶說，國際扶輪3502地區向來熱心公益，今年獲60個扶輪社與社友慷慨解囊，共募捐1千多萬元打造一輛環保捐血車，也特別感謝桃園市政府大力協助，扶輪社在桃園火車站、桃園藝文廣場、八德大和休閒廣場、龜山分局對面打造專屬捐血亭，捐血亭遮陽避雨，還有多媒體機播放捐血活動等訊息，另設獨立電錶以利捐血車停靠作業。

國際扶輪3502地區今天早上舉辦捐血亭落成與環保捐血車啟用典禮，市長鄭文燦、衛生局長王文彥、新竹捐血中心主任林敏昌等人都到場參與，一行人親自上車參觀，感受環保捐血車的寬敞明亮，捐血車內部還有7部冷氣空調，讓捐血者在大熱天捐完血後暫留在車上休息。

扶輪桃園社地區服務計畫主委楊榮壽說，會發想環保捐血車就是因為得知一般捐血車易有廢氣，過去在地方就聽聞會引起居民抱怨，加上捐血車一開一整天，引擎長時間耗能也容易損壞，因此打造環保捐血車採用外接電源發動，並用拖車移動到捐血亭，使用壽命會更長。