助產士黃陳梅麗接生萬名嬰兒 連自己生產都自己接生

2019-06-28 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「助產士」俗稱產婆，是許多老一輩人共同回憶，經過時代變遷及醫療制度進步，產婆角色漸漸消失，新竹市著名助產士黃陳梅麗，17歲隨母親腳步考上助產士，20歲到新竹市開業，執業44年接生了1萬3170名嬰兒，每一個都仔細記錄在筆記本上，後來她的2個女兒也當上護士，一家三代女子都從事接生工作，奉獻良多。

交通大學客家文化學院研究生徐美琪根據黃陳梅麗娟秀工整的文字紀錄，與指導教授完成「婦心與婦信：助產士『黃陳梅麗』生命史研究」碩士論文，而黃陳梅麗去年過世，徐美琪並經由新竹市文化局安排，公開展出黃陳梅麗傳奇一生。

台灣早期婦女生產方式主要以產婆接生為主，黃陳梅麗的母親吳來好就是助產士，她從小耳濡目染，日治時期17歲考上產婆，18歲嫁至新竹，22歲開始在新竹市北門街執業，到民國73年退休前，44年間接生1萬3170人，除了新竹縣市，連外縣市都曾前往接生。

黃陳梅麗執業生涯中，接生的每一個寶寶，都會詳細記錄在筆記本中，過去事蹟、照片、醫療器材等也保留完整。她的9個孩子，其中7個是自己接生，當中的2個女兒後來也當護士。根據黃陳梅麗筆記本記載，曾有婦人生了16個孩子，其中10個是她接生的，還有一家族有28個孩子都是她接生。

新竹市文化局即日起展出「從產婆到助產士—黃陳梅麗女士1920-2018」，一揭黃陳梅麗的助產生涯，昨天開展，百餘名親友齊聚。慢飛兒董事長戴耀賽表示，他是白化症患者，從小易被誤認為外國人，有次去黃奶奶家中作客，竟然發現他的出生證明，上面還有黃奶奶親手寫的「白髮、白皮膚、身體健康」，這份珍貴的出生證明目前存放於台灣歷史博物館收藏。

黃陳梅麗的女兒黃美治表示，媽媽當年為了家計放棄升學，踏入了產婆行業，她印象最深刻的是，媽媽總說自己選擇的路，再困難都會一直勇敢向前走去，在她眼中看到媽媽經歷戰亂年代，依然勇於求新，就算高齡98歲，還是與時俱進拿著平板電腦與各地子孫聯繫，去年媽媽過世，但她樂觀的精神及旺盛的精力仍深深影響她與後代。