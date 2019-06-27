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影／舊山線Rail Bike正式營運 未來爭取延伸路線至台中

2019-06-27 22:16聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

舊山線鐵道自行車Rail Bike歷經3年籌畫施設，今天宣布正式營運，7月起分3條路線行駛並提供優惠價；舊山線跨越苗栗、台中2縣市，苗栗藉Rail Bike成功在三義舊山線創造新的旅遊型態及旅遊亮點，未來還計畫爭取與台中合作將路線往南延伸。

縣府上午在年初剛完成的魚藤坪遊客服務中心辦鐵道自行車正式營運記者會，苗栗縣長徐耀昌邀政務委員張景森及台鐵、觀光局官員、地方人士一同搭Rail Bike體驗，慶賀舊山線邁入正式營運階段，去年8月Rail Bike試營運以來，估計搭乘遊客已有25萬人次。

業者慶祝鐵道自行車正式營運，加入華航「台灣享樂趣」平台，旅客只要持華航自香港出發的登機證，可享搭乘Rail Bike乘車券9折優惠；此外也與日本輕井澤信濃鐵道簽署2年的票券互惠合作意向書，憑鐵道自行車乘車券可免費兌換日本信濃鐵道2日周遊券。

信濃鐵道株式會社派員觀禮並贈送扭蛋機1台，收入所得將贈送舊山線沿線的育英國小龍騰分校、鯉魚、僑成國小3校作為文化教育基金。

Rail Bike正式營運後，試營運期間的A、C路線，7月起將增為A、B、C三段路線，新增B段從魚藤坪服務中心 (龍騰站)發車至勝興車站後折返，A、C兩路線優惠價各250元、B段200元，採網路訂票、現場取票，目前共有110輛鐵道自行車可供遊客搭乘，因應暑期也將加開班次，估計每天載客量可達2000人次。

苗栗當年爭取舊山線行駛Rail Bike，獲觀光局跨域亮點計畫補助，遠程目標還計畫將路線往南延伸與台中舊山線路段接軌，張景森肯定苗栗將舊山線沿線打造成完整的遊樂園區，且具國際觀光潛力，未來將與苗栗、台中共同協調路線延伸。

苗栗縣政府今天宣布舊山線鐵道自行車邁入正式營運，縣長徐耀昌(右)、政務委員張景森...
苗栗縣政府今天宣布舊山線鐵道自行車邁入正式營運，縣長徐耀昌(右)、政務委員張景森(左)等人共乘Rail Bike體驗。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府今天宣布舊山線鐵道自行車邁入正式營運，縣長徐耀昌(右一)、政務委員張景...
苗栗縣政府今天宣布舊山線鐵道自行車邁入正式營運，縣長徐耀昌(右一)、政務委員張景森(右二)等人共乘Rail Bike體驗。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府今天宣布舊山線鐵道自行車邁入正式營運，7月起分A、B、C路線行駛並提供...
苗栗縣政府今天宣布舊山線鐵道自行車邁入正式營運，7月起分A、B、C路線行駛並提供優惠價。記者胡蓬生／攝影
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鐵道自行車張景森
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