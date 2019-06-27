你的城市是什麼顏色？新竹市是這個顏色

2019-06-27 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



想知道新竹市是什麼顏色嗎？新竹市美術館展出《聲·色現場─新竹聲音及色彩譜系》，由2位在地藝術家張立曄、李明倫及2位波蘭城市藝術家馬切伊‧斯弗萬泰尼茨基(Maciej Świątnicki)、巴特克‧斯弗萬泰斯基(Bartek Świątecki )，眼中，新竹市有在地小吃的色彩、聲音的色彩等，用既抽象又明白的的作品，呈現他們心目中的新竹色彩。

新竹市美術館首開先例，集合國際、在地視覺與聲音藝術家以新竹市為主題，以實際踏查為創作泉源的呈現，來自不同成長背景的藝術家彷若一面面置身光束間的稜鏡，以各自的色彩研究及感官經驗，在畫布上折射出一系列關乎城市色彩的繪畫作品，由國際及在地的視覺、聲音藝術家實地踏查城市，以新竹市的聲音、色彩譜系為創作元素，並結合科技互動呈現。

文化局副局長李欣耀表示，對藝術家李明倫透過創作蒐集日常的片段，並延伸至在地小吃的色彩紀錄特別有感觸，他認為，新竹是一座歷史悠久且新舊交融的城市，每一個角落都充滿了故事，而「聲色現場」結合藝術與科技，將在地聲與色以美學角度呈現給的恰到好處。

展區分為三部分，第一個層次是視覺藝術家將眼中的新竹市，透過色彩研究，展示與城市色彩的對話過程，並從他們過往創作以及此次新竹市踏查後的新作中，感受色彩給予他們的靈感。

第二層次是聲音藝術家林冠宇以新竹地圖為架構，梳理、採集新竹市13處的地景聲音，透過重新編曲創作《谷雨聲景》，別忘了戴起耳機、聆聽以聲波譜寫的城市紋理，隨著聲音地圖，重新認識新竹的郊區、城市、溪流、海洋與生活，直探四、五月間帶著節氣色彩的在地聲景。第三個層次是結合視覺藝術家的創作、聲音藝術家的聲景作品，共構一個大型聲音、色彩裝置展，以美學角度呈現新竹市的聲色紋理。