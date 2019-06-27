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祭水神祈福 苗市河川巡守隊集結暑期防溺加強巡視

2019-06-27 20:08聯合報 記者劉星君╱即時報導

暑假即將來臨，也是夏季戲水高峰期，為防止溺水意外，苗栗市公所今在頭屋大橋旁橋頭伯公廟舉行防溺宣導及祭水神祈福儀式，並集合苗栗市、北苗、上苗、福星、勝利、文聖、玉清、嘉盛嘉新守望相助巡守隊，成立苗栗市河川巡防隊，從7月1日起展開為期2個月的暑期防溺及救護任務。

苗栗市長邱鎮軍說，夏季是戲水的旺季，後龍溪流經苗栗市，從龜山大橋至北勢大橋，因落差大且短的河流，被列入危險水域。苗栗市公所在後龍溪沿岸設置4處緊急救生圈抛繩站，分別設置在龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場。緊急救生圈抛繩為救命用，請民眾千萬不要任意取走，也勿在救生圈抛繩站投入垃圾。

過去後龍溪苗栗市區河域經常發生溺水意外，尤其溺斃者多為學生，少子化社會，萬一發生意外，對家庭衝擊很大，苗市公所呼籲家長，確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，不要到危險水域戲水。

民眾若發現有學童戲水請立即制止，大家一同來防止溺水。今舉行祭水神，除消災解厄，也祈求神明保佑河域平安，不要有溺水意外不幸事件的發生。

市長邱鎮軍說，以「零事故」為防溺最高目標，謹記「救溺」口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」。提醒愛玩水的民眾，防溺知識一定要有，玩水時應隨時提高警覺，選擇設有救生人員值勤的游泳池戲水，避免在危險水域戲水，有豎立危險標語的地區，絕對不進入，一定要瞭解自己的體能狀況，具備自身防護安全及戲水防溺知識，才能確保自身安全。

苗栗市公所今在頭屋大橋旁橋頭伯公廟舉行防溺宣導及祭水神祈福儀式。記者劉星君／攝影
苗栗市公所今在頭屋大橋旁橋頭伯公廟舉行防溺宣導及祭水神祈福儀式。記者劉星君／攝影
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暑期河川巡守隊舉行授旗儀式。記者劉星君／攝影
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苗栗市長邱鎮軍（中）頒發感謝狀給各個巡守隊。記者劉星君／攝影
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