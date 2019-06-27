高鐵桃園站「探索美好台灣」綠展空間看見台灣動植物

2019-06-27 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



為推廣環境教育、提升環保意識，台灣高鐵公司與國際珍古德教育及保育協會合力推動「探索美好台灣」環境保育推廣計畫，並在高鐵桃園站大廳設置「探索美好台灣」綠展演空間，增進民眾對台灣動植物的認識。

台灣高鐵公司總經理鄭光遠、國際珍古德教育及保育協會理事長金恒鑣今共同為「探索美好台灣」綠展演空間揭幕，農委會副主委陳添壽、交通部鐵道局副局長伍勝園、農委會林務局副局長廖一光及桃園市農業局、環保局代表也到場，一同邀請旅客走進寶島台灣多姿多采的森林深處，探訪台灣奇妙的野生動植物，關懷在地生態探索美好台灣。

陳添壽致詞時稱讚台灣高鐵是善盡社會責任的企業體，不僅多年來持續支持台南官田水雉保育計畫，更時常透過車上刊物介紹台灣野生動物及生態環境，今天「探索美好台灣」綠展演空間揭幕，就是教育向學生宣揚尊重與關懷生態的理念，農委會未來也將推動各種計畫，宣傳台灣里山珍貴的動植物，傳達台灣的美好。

台灣高鐵總經理鄭光遠說，這座「探索美好台灣」綠展演空間，是高鐵公司特別為旅客打造的台灣生態教育園地，邀請大家一起探索台灣森林裡迷人又多樣的野生動植物，將保育知識透過南來北往的旅客與高鐵列車散播全台。台灣高鐵公司也將持續落實對社會、環保的永續承諾，積極朝「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。

珍古德協會理事長金恒鑣以生動的語言及動作，介紹綠展演空間內的台灣野生動植物，他將珍古德博士的名言「唯有了解，才會關心」延伸為「唯有認識，才會接近」，接近以後才會看到問題。因此應該多加推廣如「探索美好台灣」的環保教育計畫，用教育讓下一代認識、接近並看到問題；台灣有充足的陽光及豐富的雨水，希望大家多認識台灣的動植物，並走出戶外，接近真實的大自然。

「根與芽計畫」是1991年珍古德博士在全球推動的環境教育計畫，鼓勵青年以實際的行動關懷環境、動物以及社區。這次「探索美好台灣」環境保育推廣計畫自3月起跑，透過國際珍古德教育及保育協會的「根與芽計畫」，在北台灣10所國中小學推動「根與芽行動課程」，以生動活潑的課程內容，帶領學生認識台灣的野生動植物，並鼓勵孩子進行棲地保育、友善耕作、愛護生態環境等具體行動，同時於學校所在社區之醫院、圖書館、活動中心或校園內展演宣傳。下半年，計畫將拓展至另外10所中南部國中小學，希望集結教育與社區的力量，讓環保意識向下扎根、向外擴散，打造共好未來的生活環境。

「探索美好台灣」綠展演自即日起至7月底在高鐵桃園站大廳展出，展演空間內特別安排20種台灣常見的野生動植物，其中包括台北樹蛙、台灣藍鵲等7種動物，以及樟樹、茄苳等13種植物，每個動植物身上都有QR Code，旅客掃描後即可連結至高鐵企業網站，進一步了解台灣動植物的小故事。