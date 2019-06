城市外交突破 桃市副秘書長進聯合國氣候變遷綱要組織

2019-06-27 17:17 聯合報 記者許政榆╱即時報導



城市外交再突破!桃園市政府副秘書長邱俊銘,昨日率桃園市府團隊前往聯合國氣候變遷綱要組織總部,參加聯合國氣候變遷組織多層次行動聯合會議,針對調適與智慧交通等議題交換意見,由於並未對外開放,僅邀請少數國家代表與會,當中中國亦有派員參加。

國際地方政府永續發展理事會今年為第10屆,於6月26到28日舉行,由聯合國氣候變遷綱要組織召開,桃園市由副秘書長邱俊銘與環保局長呂理德及研考會主委吳君婷率團前往,代表桃園向國際環保界發聲。

邱俊銘先代表桃園市長鄭文燦參加波昂市長歡迎午宴,隨後與午宴代表一行人前往位在波昂總部的聯合國氣候變遷綱要組織開會,會議僅邀請少數參加國際韌性會議市長代表與會,這項會議係針對調適與智慧交通等議題交換意見,會中聖保羅巴西周邊四個城市兩千多萬人氣候對糧食供給的影響。