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暑期學生工讀徵才 桃市12家廠商釋600個職缺

2019-06-27 16:36聯合報 記者許政榆╱即時報導

暑假期間到來，每年7、8月為學生工讀旺季，為了提供學生安全打工機會，桃園市就業服務處將於7月3日舉辦桃園地區徵才活動，當天邀請廠商12家，提供約600個工作職缺，釋出長、短期工讀職缺，提供學子暑期工讀就業機會。

就業服務處指出，不少學生利用暑假期間，進行暑期短期工讀賺取薪水，為提供在學學生安全的打工機會，並持續開發暑期工讀機會，以及對薪資及福利進行把關，以保障青年工作權益，7月3日當天下午1點半到3點半，在桃園就業中心（桃園市桃園區南華街92號）舉辦徵才活動，透過暑期工讀的機會，學生可提早接觸職場了解就業環境，並累積工作經驗，提高未來就業穩定度。

就服處指出，包括新光三越、統一超商7-11、大創、三商餐飲、全家超商、千葉火鍋、樂尼尼、家樂福、ok超商、萊爾富、歐艾斯、摩斯漢堡等12家廠商，提供短期工讀生、長期工讀生、儲備幹部、餐飲服務員、門市人員、計時人員、店長、營運服務專員、收銀服務員、食品技術員、清潔員、保全員等約600個職缺，提供學子暑期工讀就業機會。

活動當日求職者，可針對適合且有興趣的職缺前往應徵。詳情請洽桃園就業中心（03）333-3005或上桃園市政府就業服務處查詢

桃園市就業服務處將於7月3日舉辦桃園地區徵才活動，當天邀請廠商12家，提供約60...
桃園市就業服務處將於7月3日舉辦桃園地區徵才活動，當天邀請廠商12家，提供約600個工作職缺，釋出長、短期工讀職缺，提供學子暑期工讀就業機會。圖／勞動局提供
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超商徵才活動
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