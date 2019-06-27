親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國軍高階將領異動 國防部副部長沈一鳴接任參謀總長

全球空汙最嚴重城市！前100名有57座被這國包辦

桃市參考南韓推「導盲拉鍊行穿線」 增加行人安全

2019-06-27 16:33聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃市再推特色交通標線！行人經過斑馬線時，常為了閃避對象行人而跨出現外，發生交通事故難以釐清責任問題，為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，並配合中央推行導盲標線，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以分向交錯、如同拉鍊般的斑馬線，提供行人寬敞的穿越空間，並引導視障者行進動線，兼顧行人穿越路口之效率及安全。

桃園市交通局表示，內政部營建數推行「導盲標線」設計，引導視障者穿越路口正確性，市府此次結合韓國作法及中央導盲標線，於桃園區中正路、同德六街口，首度推出「導盲拉鍊綠底行穿線」，在傳統斑馬線中劃上三線之導引標線，其厚度略高於傳統標線，微凸的標線使得視障者得以依循前進。

交通局指出，試辦的中正路、同德六街路口的標線，採BPN 65高防滑係數（一般防滑係數為BPN 45），以保障路過行人與車輛的安全，避免打滑的危機。此外在斑馬線底部劃設綠色鋪面，以高對比的顏色，增加路面標線的明顯度，警示車輛駕駛注意行人通行安全，並宣導行人優先的觀念。

交通局長劉慶豐表示，去年底首度推行導盲標線後，此次搭配拉鍊式行穿線為試辦計畫第二波路口，根據過去經驗，此次加入導盲元素外，也加入「望左 LOOK LEFT」及「望右LOOK RIGHT」的地面標字，提醒低頭族穿越路口時，應左右張望確認來車，並融入目前行穿線退縮的概念加以設計，減少轉彎車輛因A柱視阻造成行車與行人動線衝突，影響行人安全。

另外，劉慶豐說，此次於桃園市中壢區六和路與九和六街口、桃園區南平路與中埔六街口及蘆竹區大竹路與大新路口等3處路口試辦，亦是桃園市人本交通工程設計的重要突破與進化，將持續觀察後續成果並作為未來推動的參考。

為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以...
為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以分向交錯、如同拉鍊般的斑馬線，提供行人寬敞的穿越空間，並引導視障者行進動線，兼顧行人穿越路口之效率及安全。圖／桃園市交通局提供
分享
為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以...
為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以分向交錯、如同拉鍊般的斑馬線，提供行人寬敞的穿越空間，並引導視障者行進動線，兼顧行人穿越路口之效率及安全。圖／桃園市交通局提供
分享
為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以...
為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以分向交錯、如同拉鍊般的斑馬線，提供行人寬敞的穿越空間，並引導視障者行進動線，兼顧行人穿越路口之效率及安全。圖／桃園市交通局提供
分享

視障
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

社區清潔員拾獲鉅款 警拼湊撕毀文件尋到失主

2019-06-27 15:35

注意！新豐、湖口7月4日至5日將停水6小時

2019-06-27 14:33

縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02

新竹縣躍《遠見》評比「地方財政」全國第三

2019-06-27 13:58

苗栗噴水設施出現玻璃碎片 市公所譴責惡劣行為

2019-06-27 12:14

多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04

車禍腦傷 妻無怨尤照顧「夫為家庭付出換我回報他」

2019-06-27 12:00

被議員耽誤的桌球高手！竹縣議會奪全國桌球賽三冠王

2019-06-27 11:51

光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42

頭份反河背納骨塔 上百人縣府陳情

2019-06-26 23:39

竹東生態公園「不方便」 決增建一座公廁

2019-06-26 23:38

結合烹飪、偶戲、故事書… 學童暑假作業玩創意

2019-06-26 23:28

FUN暑假 桃市推育樂營、竹市藝起來

2019-06-26 23:14

影／考國中校長的「補習班」 當年度創下6人上榜奇蹟

2019-06-26 20:54

內用禁用一次性塑膠吸管 桃市環保局7月1日將稽查

2019-06-26 18:22

暑假來參加育樂營隊放電 桃市釋5.5萬名額

2019-06-26 17:06

連日下雨溪水暴漲 竹37線北埔冷泉附近崩塌搶修中

2019-06-26 16:55

竹市府教育處長黃錦能上任 首位退休參議回任一級主管

2019-06-26 14:57

竹東生態河濱公園廁所不足 竹縣府會勘決定再蓋一座

2019-06-26 14:56

竹市東門城大改造 拆橋填平廣場縮車道擴大人行空間

2019-06-26 14:56

敬佩！93歲新竹導護阿公 風雨無阻守護學童

2019-06-26 13:58

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28

韓國瑜新竹造勢場　如何前往、停車、道路管制看這裡

2019-06-27 09:20

影／考國中校長的「補習班」 當年度創下6人上榜奇蹟

2019-06-26 20:54

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

基隆嶼重開放登島業者開高價 基市府：將協調單一窗口

2019-06-26 19:18

連日下雨溪水暴漲 竹37線北埔冷泉附近崩塌搶修中

2019-06-26 16:55

暑假來參加育樂營隊放電 桃市釋5.5萬名額

2019-06-26 17:06

光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42

多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04

斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29

老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26

資源回收價格直直落 韓國瑜心疼底層回收個體戶

2019-06-26 21:20

基隆嶼登島碧砂漁港價格將統一 哄抬、削價撤消資格

2019-06-27 13:55

基隆嶼登島船票收費不一 市府擬訂標準及罰則

2019-06-26 22:45

鐵道沒隔音牆基隆泰安里好吵 立委協調將先汰換鋼軌

2019-06-26 18:40

縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02

東勢林業園區 農委會不排除自營

2019-06-26 23:55

居民反對興建水庫連通管 水利署暫緩招標

2019-06-26 19:44

雙北公車下月起 上下車都要刷卡

2019-06-26 23:44

監委抵金門巡查 21件陳情案依舊是土地問題

2019-06-26 20:51

陸客愛騎電動車趴趴走亂象多 金警加強宣導

2019-06-26 17:41

社子島開發交流會冷清 官員挨批用專業術語壓居民

2019-06-26 22:51

內用禁用一次性塑膠吸管 桃市環保局7月1日將稽查

2019-06-26 18:22

台鐵鳳山站周邊推增額容積 高市估進帳逾7.6億

2019-06-26 17:09

北農年薪逾400萬？ 柯文哲：可能 韓國瑜：合法

2019-06-26 23:36

嘉縣養雞場惡臭未解 里長請辭

2019-06-26 23:40

老樹不能倒下 因為它是許多人生命裡的共同記憶

2019-06-26 19:19

陳吉仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

注意！新豐、湖口7月4日至5日將停水6小時

2019-06-27 14:33

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18

新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28

被議員耽誤的桌球高手！竹縣議會奪全國桌球賽三冠王

2019-06-27 11:51

大安沙雕音樂季、清境一夏29日開幕 奧萬大門票10元連3天

2019-06-27 00:14

30名八仙事件傷者齊聚 她：散發正能量給更多人

2019-06-26 17:55

社區清潔員拾獲鉅款 警拼湊撕毀文件尋到失主

2019-06-27 15:35

青春專案起跑 黃敏惠到KTV宣導

2019-06-26 23:03

善化登山隊與神同行 請來慶安宮百年媽祖同登玉山

2019-06-27 11:17

盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35

茂林情人谷山崩巨響不斷 居民擔心土石形成堰塞湖

2019-06-27 14:30

芒果收購加工啟動時機 台南農業局：太早反打擊中上品

2019-06-26 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top