桃市參考南韓推「導盲拉鍊行穿線」 增加行人安全

2019-06-27 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃市再推特色交通標線！行人經過斑馬線時，常為了閃避對象行人而跨出現外，發生交通事故難以釐清責任問題，為增加行人行走安全，桃園市交通局參考南韓道路案例，並配合中央推行導盲標線，設計「導盲拉鍊綠底行穿線」，以分向交錯、如同拉鍊般的斑馬線，提供行人寬敞的穿越空間，並引導視障者行進動線，兼顧行人穿越路口之效率及安全。

桃園市交通局表示，內政部營建數推行「導盲標線」設計，引導視障者穿越路口正確性，市府此次結合韓國作法及中央導盲標線，於桃園區中正路、同德六街口，首度推出「導盲拉鍊綠底行穿線」，在傳統斑馬線中劃上三線之導引標線，其厚度略高於傳統標線，微凸的標線使得視障者得以依循前進。

交通局指出，試辦的中正路、同德六街路口的標線，採BPN 65高防滑係數（一般防滑係數為BPN 45），以保障路過行人與車輛的安全，避免打滑的危機。此外在斑馬線底部劃設綠色鋪面，以高對比的顏色，增加路面標線的明顯度，警示車輛駕駛注意行人通行安全，並宣導行人優先的觀念。

交通局長劉慶豐表示，去年底首度推行導盲標線後，此次搭配拉鍊式行穿線為試辦計畫第二波路口，根據過去經驗，此次加入導盲元素外，也加入「望左 LOOK LEFT」及「望右LOOK RIGHT」的地面標字，提醒低頭族穿越路口時，應左右張望確認來車，並融入目前行穿線退縮的概念加以設計，減少轉彎車輛因A柱視阻造成行車與行人動線衝突，影響行人安全。