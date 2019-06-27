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全球空汙最嚴重城市！前100名有57座被這國包辦

社區清潔員拾獲鉅款 警拼湊撕毀文件尋到失主

2019-06-27 15:35聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市62歲王姓外聘清潔工，到某社區大樓進行資源回收時，一只大垃圾袋內紙盒中，突掉出近150萬元鉅款，他急忙送警局招領。警方從撕毀文件拼湊線索，順利找到失主，通知領回時王姓清潔工，婉拒了失主的酬謝，警方今表彰他拾金不昧精神及廉潔品操。

儘管清潔員平時工作薪資較低，王姓清潔工拾獲146萬6000元鉅款，並沒有心生貪念，如實將拾獲的巨額現金錢，送到龍潭派出所招領。龍潭分局龍潭派出所警員林彥志日前值班時，突有名老翁拿著垃圾袋衝進派出所，緊張的說不出話，林員倒杯水老翁止渴，安撫老翁緊張情緒。

王姓清潔員表示，當時看到數疊千元現金嚇一跳，他能體會遺失現金失主的憂心，雖然他沒有讀過很多書，但懂得拾金不昧這個道理，心裡只想趕緊找到掉錢的人歸還，希望警方協助儘快尋找聯絡到失主。

林姓員警受理案件後，逐檢視垃圾袋內物品，發現一個撕破的包裝袋印有文字，經細心拼湊後，雖不完整但隱約顯現出姓名地址，再聯繫該社區大樓管委會比對求證，終於找到失主，並通知他到派出所。

警方經多方查證確認後，才辦理相關領回遺失物手續。失主表示，整理書房時，一時大意把放鉅款的紙盒，當回收物棄置，接到警方通知才知掉了錢。非常感謝王姓清潔員拾金不昧，以及警方的細心協助，若不是王姓清潔員的廉潔，警方積極協助調查，這筆錢可能就找不回

來了！

桃園市王姓外聘清潔工（右），到社區大樓進行資源回收時，拾獲近150萬元鉅款，趕緊...
桃園市王姓外聘清潔工（右），到社區大樓進行資源回收時，拾獲近150萬元鉅款，趕緊送警局招領，順利尋到失主，警方今天下午表揚他拾金不昧精神。圖／龍潭警分局提供
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桃園市王姓外聘清潔工（左四），到社區大樓進行資源回收時，拾獲近150萬元鉅款，趕...
桃園市王姓外聘清潔工（左四），到社區大樓進行資源回收時，拾獲近150萬元鉅款，趕緊送警局招領，順利尋到失主，警方今天下午表揚他拾金不昧精神。圖／龍潭警分局提供
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