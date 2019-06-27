縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



遠見雜誌今天公布2019年全國縣市總體競爭力調查結果，針對9大政策面向、共102個細指標進行評鑑，新竹市總體競爭力連兩年蟬聯全台第2，其中，社福、治安評比分居全國第2超越6都，整體創下歷來最佳成績，市長林智堅今天參加竹塹中元城隍祭啟航儀式分享成果與喜悅，也感謝都城隍爺庇祐新竹這座幸福城市。

遠見雜誌今年評比結果，新竹市等5個非6都城市都搶進前10名，竹市、台東更分占全國第2、3名，評鑑的9大面向包括經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政及社會福利等。

新竹市府行政處指出，新竹市在社福面向奪冠，在治安上名列全國第2，此外，在公共安全與消防則從2015年第19名挺進到這次第5名，進步幅度高。

行政處指出，市長林智堅上任後開創不少社福政策，投入弱勢照顧超過28億元，包括社工人力增加6成、施行全國最高的早療兒補助、推動創新無障礙微旅行與身障者手搖車；在幼兒照顧方面，除生育補助，還加碼4歲幼兒公幼免學費、國中小班班有冷氣；長輩照顧則透過免費健康檢查、全口假牙補助放寬、設立52個共餐食堂等。

其他各項指標也都居全國前段班，其中經濟就業、教育文化、生活品質、醫療衛生、環保等關鍵指標，都在非6都前3名，竹市也因此在競爭力總排名上蟬聯全台第2、非6都第1。

市長林智堅說，市府團隊腳踏實地穩健施政，各項指標展現竹市幸福力大爆發，將持續努力營造更宜居的生活環境，要做「最會照顧人的城市」。